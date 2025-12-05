Novo capítulo para a Vila Farrapos: 250 casas ganham cores e esperança

Iniciativa do Instituto Coral capacitou 58 pessoas com técnicas de pintura. Instituto Coral / Divulgação

A recuperação da autoestima da comunidade da Vila Farrapos, em Porto Alegre, tem guiado o processo de reconstrução do local após a enchente de 2024. Entre ruas ainda marcadas pela tragédia, o Instituto Coral vem levando cor, acolhimento e novas perspectivas aos moradores. Até agora, cerca de 14 mil litros de tinta já foram doados para revitalizar 250 casas, ajudando a transformar não apenas as fachadas, mas também a confiança de quem vive no bairro.

– Muitos imóveis ainda estavam com marcas d'água por dentro e por fora. Apagar isso com tinta colorida é uma forma de ajudar a população a esquecer a enchente e a viver aquela sensação de pintura nova, que traz o sentimento de que, a partir daquele momento, tudo pode ser diferente – explica a presidente do Instituto Coral, Flávia Takeuchi.

A iniciativa começou em 2024, com a revitalização de 130 casas e da Associação de Moradores, que foi renovada e reaberta para oferecer treinamentos e capacitações aos residentes locais. Já em 2025, o Instituto Coral retornou ao local para pintar mais 120 lares e dar uma nova camada de cor aos espaços públicos do bairro, como a quadra esportiva. Além disso, quatro murais foram idealizados para reforçar mensagens de valor ligadas a temas relevantes para a comunidade, como a preservação do meio ambiente e o espírito de união.

Para Flávia, um dos grandes diferenciais do projeto é a escuta ativa já que as ações foram planejadas com base nas necessidades discutidas ao longo de nove encontros comunitários. Essas reuniões foram importantes não apenas para ouvir o que o público tinha a dizer, mas também para gerar engajamento e reforçar ainda mais os vínculos nesse momento de reconstrução e renovação.

Capacitação técnica

O Tudo de Cor - Vila Farrapos capacitou 58 pessoas com técnicas de pintura decorativa (por meio de quatro módulos de curso com aulas práticas e teóricas sobre preparação de superfícies, técnicas de aplicação, uso de produtos e noções de mercado de trabalho) e propôs que os moradores colocassem a mão na massa junto com os voluntários que participaram dos quatro mutirões de pintura.

– Muita gente teve seus empregos impactados por conta da enchente. Por isso, oferecer treinamento e chamar pessoas para fazerem parte do projeto traz um empoderamento muito grande. Quando convidamos a população local para fazer a pintura, estamos os incentivando a agir e mostrando que eles também têm o poder da transformação. E que ainda, os moradores podem gerar impacto e renda a partir disso tudo – destaca Flávia.

As ações do projeto têm sido realizadas com o apoio de empresas parceiras, como Ata Tensoativos, Condor, Greif e Wana. Essa colaboração tem ampliado o alcance e o impacto das melhorias na comunidade.

– Acredito que juntos somos mais fortes e que a união de esforços pode realmente fazer a diferença na vida de muitas pessoas – afirma o diretor comercial da Ata Tensoativos, José Henrique Zecchetto Fejfar.