Hospital veterinário em Santa Maria é referência na região

Sócios, Chaiane Peres e Maicon Pinheiro, conduzem o Ninho valorizando o atendimento humanizado. Ninho Veterinário / Divulgação

Referência em atendimento pet em Santa Maria e região, o Ninho Hospital Veterinário completa cinco anos de história. Com infraestrutura para consultas, exames e até internação 24 horas, o complexo une modernidade e tecnologia ao atendimento humanizado, construindo uma relação de confiança e carinho com tutores e seus bichinhos.



– Desde o início, o propósito sempre foi desenvolver um ambiente diferenciado em infraestrutura, qualidade técnica e atendimento humano – afirma a médica veterinária e sócia proprietária do Ninho Hospital Veterinário, Chaiane Medeiros Peres.

Nesta entrevista, a profissional aborda a trajetória do hospital veterinário, destaca seus diferenciais e compartilha planos para o futuro.

Como nasceu o Ninho Hospital Veterinário e o que inspirou sua criação?

O Ninho Hospital Veterinário nasceu do sonho dos sócios. Desde a graduação, Maicon Pinheiro e eu idealizamos um hospital completo, capaz de oferecer atendimento técnico de excelência aliado ao acolhimento, empatia e cuidado genuíno com pacientes, tutores e colaboradores. A pandemia acabou acelerando esse projeto. Assim, após seis meses de obra, o complexo foi inaugurado em 15 de dezembro de 2020.

Quais foram os principais marcos dessa trajetória que ajudaram a posicionar o Ninho como referência na região?

Desde a inauguração, investimos fortemente em conhecimento técnico, tecnologia e equipamentos. Um dos marcos mais importantes foi a aquisição de um aparelho de tomografia veterinária da GE, recém-lançado no Brasil, com a entrada do sócio Lucas Bello. Isso ampliou a segurança e a precisão diagnóstica, beneficiando pacientes de toda a região.

A internação 24h é um dos grandes diferenciais do hospital. Como esses serviços elevam o cuidado?

A internação e o atendimento 24 horas garantem cuidado contínuo e rápido, permitindo identificar qualquer alteração clínica no momento em que acontece. A presença constante de veterinários traz segurança e agilidade, especialmente em emergências.

Quais tipos de consultas, exames e procedimentos o Ninho oferece hoje?

O Ninho conta com especialistas em neurologia, medicina felina, dermatologia, ortopedia, endocrinologia, cardiologia, oncologia e nefrologia. Entre os exames, estão ultrassonografia, radiografia digital (RX digital), endoscopia, otoscopia, colonoscopia, rinoscopia, cistoscopia, broncoscopia, exames laboratoriais, tomografia computadorizada e mielotomografia. O hospital possui ainda um completo Centro de Fisioterapia e Reabilitação.

Como o modelo multidisciplinar contribui para o sucesso do hospital?

Os casos são discutidos entre diferentes especialistas, garantindo diagnósticos mais precisos e tratamentos mais completos. O tutor encontra tudo em um único lugar, e o pet recebe suporte integral de uma equipe altamente preparada.

Como o Ninho constrói um relacionamento de confiança com os tutores?

A honestidade é um de nossos valores centrais. Mantemos comunicação transparente sobre diagnóstico, tratamento e prognóstico. Os tutores recebem boletins médicos duas vezes ao dia sobre os pacientes internados, reforçando segurança e tranquilidade.

Quais são os planos para o futuro?