Abrigo Amigo cria espaços seguros e conectados em 50 pontos de ônibus da capital

Abrigo Amigo oferece atendimento de vídeo com central de monitoramento. Claro / Divulgação

Reconhecida como um dos maiores grupos de telecomunicações da América Latina e uma das maiores operadoras de multisserviços do Brasil, a Claro está presente em todas as regiões do país e tem um relacionamento especial com o Rio Grande do Sul. Nascida no Estado, a empresa participa ativamente do dia a dia dos gaúchos e segue investindo constantemente em iniciativas voltadas ao público local.

Um dos projetos mais recentes é o Abrigo Amigo, que acaba de chegar a Porto Alegre. Em parceria com a Eletromidia e a prefeitura do município, a companhia transformou 50 pontos de ônibus da cidade em hubs inteligentes e conectados para promover mais segurança e bem-estar à população, com atendimento via ligações por videochamadas, entre 20h e 5h da manhã.

– A tecnologia está a favor do mundo, da sociedade, da conexão e do empoderamento das pessoas. Dentro da visão de futuro da Claro, a sustentabilidade é ponto central. Entretanto, não restringimos esse conceito somente às questões ambientais. Ele passa por diversos atributos, como energia limpa, economia circular, responsabilidade social, inovação, inclusão social e preservação ambiental. E o projeto Abrigo Amigo está sob esse guarda-chuva – conta o diretor da Claro para a região Sul, Marcelo Repetto.

Nesta entrevista, o executivo fala sobre a iniciativa e destaca como a Claro vem se mobilizando para construir um futuro mais sustentável e tecnológico.

Por que investir no projeto Abrigo Amigo?

Desde 2023, realizamos grandes investimentos para modernizar a infraestrutura e transformar mais de 100 paradas de ônibus em Porto Alegre de pontos de transporte coletivo em pontos de conectividade. Ao oferecer wi-fi gratuito nesses espaços, permitimos que qualquer pessoa fique conectada de forma livre para estudar, trabalhar ou até se entreter enquanto espera o transporte. A iniciativa foi um sucesso e, a partir do aprendizado obtido com essa experiência, decidimos extrapolar o conceito de utilizar a tecnologia em prol da sociedade, fazendo com que a conectividade leve mais segurança à população por meio do Abrigo Amigo.

Qual é o objetivo central do Abrigo Amigo e como ele funciona na prática?

O projeto é uma forma de utilizar a tecnologia para humanizar a vida urbana olhando para a segurança – principalmente da mulher. Hoje, são 50 paradas do Abrigo Amigo em Porto Alegre. Todas são equipadas com fibra e cobertura 5G, além do que existe de mais moderno em câmeras de última geração, microfones e alto falantes supersensíveis e acessibilidade. Com isso, entre 20h e 5h, qualquer pessoa que estiver nesses locais pode acionar um botão para solicitar atendimento. A iniciativa é pensada para quem precisa de ajuda, está sozinho, se sentindo inseguro ou até solitário.

Por quem o atendimento é realizado?

Ele é feito por um time de mulheres que tiveram treinamentos com assistentes sociais e especialistas em violência contra a mulher, garantindo acolhimento qualificado e preparação para lidar com diferentes situações. Portanto, estão capacitadas a atender o público por vídeo da melhor forma possível.

Desde o início da parceria com a Eletromidia, quais resultados ou histórias mais marcaram a Claro sobre o impacto do Abrigo Amigo na vida das pessoas?

Em São Paulo, onde já temos esse projeto há mais tempo, tivemos um caso de um rapaz que estava passando mal e acionou o atendimento do Abrigo Amigo. Como as paradas são totalmente interligadas com os sistemas de segurança da prefeitura, incluindo polícia e SAMU, as autoridades foram acionadas na hora. Em cinco minutos, essa pessoa, que estava tendo um princípio de infarto, já estava recebendo atendimento. Houve também o caso de um menino que estava perdido de madrugada e buscou auxílio no atendimento da parada de ônibus. É muito bom ver a tecnologia trabalhando a favor da cidade e humanizando também as questões de desafios urbanos, como os de mobilidade, conectividade e segurança. A infraestrutura construída é um legado e prepara Porto Alegre para o futuro das cidades inteligentes.

Outro destaque da Claro no Estado é a recente inauguração de uma nova usina de energia solar. Como isso influencia o dia a dia dos clientes e a operação da empresa?

Hoje, 80% das nossas operações são movidas por energia limpa. Atualmente, somente no Rio Grande do Sul, temos sete usinas de energia que ajudam não apenas a manter as operações, mas também a fazer girar a economia local, gerando empregos desde a construção até a manutenção. Para a sociedade, o compromisso que assumimos é de prestar serviços de telecomunicações sem prejudicar o meio ambiente.

A marca também se empenha em conectar as pessoas para uma vida mais produtiva e divertida, certo? Como essas ações impactam o público gaúcho?

Nosso objetivo é levar conexão e entretenimento, dentro e fora da casa dos nossos clientes. Por isso, além de oferecer os melhores serviços, investimos em grandes eventos como o Mundial de Beach Tennis Sul Special Cup, California da Canção Nativa de Uruguaiana, Festival de Cinema da Fronteira, Festival de Cinema de Gramado e South Summit, apoiando as iniciativas de cultura, esporte, educação e cidadania do Estado.

Com o Claro clube, nossa plataforma de relacionamento, oferecemos muito mais que vantagens: queremos proporcionar experiências e benefícios relevantes, incluindo opções locais que valorizam a cultura e o estilo de vida dos gaúchos.

Temos parcerias com marcas reconhecidas, como Cinépolis, que está expandindo em Porto Alegre e também descontos em atrações regionais, como Snowland (Gramado), Aquamotion (Gramado) e Space Adventure (Canela). Além disso, desde 2025, contamos com a parceria da rede Panvel que oferece descontos de até 50% em medicamentos. E, para os apaixonados por futebol, o Claro clube também possibilita o resgate de ingressos para jogos do Internacional e do Grêmio.