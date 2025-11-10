Sicredi Night Run fomenta bem-estar e solidariedade em Teutônia

9ª Sicredi Night Run reuniu cerca de cinco mil pessoas. Renan Costantin

No último sábado, dia 8, Teutônia recebeu a 9ª edição da Sicredi Night Run. Com percursos de caminhada (3 km), corrida (3, 5 e 10 km) e trajetos kids (300 e 500 metros), a prova noturna reuniu aproximadamente cinco mil pessoas, incluindo três mil atletas, de todas as idades, na Sede Administrativa da Sicredi Ouro Branco RS/MG, uma das cooperativas do Sistema Sicredi, que foi ponto de largada e chegada.

– A edição deste ano trouxe um trajeto reformulado pelas ruas de Teutônia, com menos altimetria para os atletas. Além da corrida, o evento ofereceu uma experiência completa no pátio da Sede Administrativa da Cooperativa, com food trucks, loja de fãs (fan store), DJ e música ao vivo, atividades para crianças e ativação exclusiva para associados. Tudo isso com o acolhimento característico do Sicredi, que garantiu um ambiente completo e uma experiência inesquecível para todos – destaca o presidente da Sicredi Ouro Branco RS/MG, Neori Ernani Abel.

Na entrevista, o presidente fala sobre o que motiva o Sicredi a organizar um evento esportivo. Além disso, ressalta a importância da iniciativa para gerar impacto positivo na vida das pessoas, no desenvolvimento local e também para promover a solidariedade.

Qual é o objetivo central do Sicredi com a Sicredi Night Run de Teutônia?

A Sicredi Ouro Branco RS/MG realiza a Sicredi Night Run com o objetivo de promover o bem-estar e fomentar a qualidade de vida da comunidade. Há anos, o evento oferece momentos de lazer, inclusão e reforça a solidariedade, além de estimular a prática de atividade física, incentivando hábitos mais saudáveis. O evento reforça a missão do Sicredi como um parceiro que está perto das conquistas e preocupado com a saúde e o bem-estar das pessoas, aproximando a comunidade da prática esportiva e de momentos significativos de celebração, superação e transformação.

Quais impactos positivos a Sicredi Night Run traz para Teutônia e região?

Ao longo dos anos, a Sicredi Night Run consolidou-se como um evento que mobiliza toda a comunidade, estimula o comércio, fortalece parcerias e inspira hábitos saudáveis. A cada edição, observa-se maior engajamento das pessoas, seja treinando nas ruas, seja apoiando ou participando diretamente. São esses os impactos positivos que refletem o compromisso do Sicredi de fazer a diferença na vida das pessoas, proporcionando experiências únicas e momentos especiais.

O que a organização observa de mais marcante na participação da comunidade ao longo dos anos?

O crescimento na participação e no entusiasmo é notável. Atualmente, são três mil atletas inscritos e mais de cinco mil pessoas envolvidas no evento. Como tendência mundial, a corrida de rua ganhou relevância como prática de autocuidado e bem-estar. A Sicredi Night Run se consolida como um espaço onde a comunidade se conecta, celebra e transforma sua relação com a saúde física e mental.

O evento também estimula a solidariedade?

Sim. A arrecadação de leite durante a Sicredi Night Run reforça o compromisso da Cooperativa com a solidariedade e o cuidado com a comunidade. Essa ação amplia o impacto do evento, pois contribui diretamente com instituições locais. Ao unir esporte, lazer e responsabilidade social, o Sicredi fortalece seu papel como agente de desenvolvimento comunitário, que fomenta o voluntariado e promove uma cultura de cooperação e empatia.

Quais são os planos e expectativas para o futuro do evento?