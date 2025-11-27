Qualidade do sono: tecnologia da Gazin Colchões ajuda a prevenir dores e melhorar o descanso

Produção 100% nacional facilita logística e suporte técnico. Bruno Soares / Gazin Colchões / Divulgação

Dormir bem é uma das chaves para uma vida mais saudável. Além de promoverem disposição e bem-estar, boas noites de descanso contribuem para prevenir diversos tipos de problemas. De acordo com um estudo publicado na revista Health Data Science, maus hábitos de sono aumentam em até 20% o risco de desenvolver mais de 90 tipos de doenças, incluindo demência e diabetes.

– O colchão influencia diretamente na qualidade do sono e no bem-estar geral. Um produto de qualidade, por exemplo, permite o relaxamento muscular completo e o alinhamento correto da coluna vertebral, prevenindo dores nas costas, no pescoço e nas articulações. Além disso, reduz interrupções do sono causadas por desconfortos ou má circulação, possibilitando um descanso mais profundo e restaurador – explica o gerente nacional de vendas da Gazin Colchões, Rui Dias.

Personalização do sono

Para o gerente comercial da Gazin Colchões, Cido Nascimento, a diversificação de produtos é um dos fatores que mantêm a marca como referência no Brasil. Atualmente, é possível encontrar modelos de diferentes tamanhos e características, capazes de oferecer bem-estar a cada indivíduo por meio da personalização do sono.

– As pessoas têm necessidades específicas de conforto, suporte e temperatura. Um portfólio variado de produtos assegura que todos encontrem a solução ideal, promovendo um sono mais saudável e reparador. Hoje, contamos com inúmeras opções especializadas, como os colchões ortopédicos e antiácaros – comenta.

Materiais tecnológicos e sustentáveis

De acordo com Dias, a Gazin Colchões vê a evolução do setor e os novos hábitos de consumo como oportunidade para inovar e agregar valor aos seus produtos. A empresa entende que a qualidade do sono e o bem-estar se tornaram prioridades para os consumidores, o que impulsiona a demanda por soluções tecnológicas e acessíveis.

Com esse cenário, a marca analisa e escolhe cuidadosamente todas as matérias-primas utilizadas, garantindo produtos confortáveis e de alta durabilidade. Entre os principais materiais estão:

1. Espumas de alta qualidade: a Gazin Colchões utiliza exclusivamente espumas de alta densidade, como D33, D40, HR50 e viscoelástica, que se adaptam ao corpo, retornam à forma original e oferecem maior durabilidade.

2. Látex e tecidos especiais: os colchões são fabricados com látex natural, conhecido por ser resistente, antialérgico e auxiliar na regulação térmica. Os tecidos incluem malha de alta gramatura, linho e a tecnologia Nano Fiber com grafeno, que ajuda a dissipar a energia estática do corpo.

3. Molas Blue Wave: sistema exclusivo de molas ensacadas individualmente, que proporciona suporte ergonômico, conforto e redução da interferência de movimentos.

4. Borda de aço estabilizadora: reforço com dupla borda de aço e edge-clips ao redor do molejo, prevenindo deformações laterais e aumentando a vida útil do colchão.

5. Padrão de qualidade: todos os produtos de espuma passam por rigorosos testes do Inmetro, garantindo conformidade em densidade, dimensões e pureza do material.

6. Materiais e processos sustentáveis: bases box produzidas com madeira de reflorestamento e alguns modelos, como o BioSoft, são fabricados com materiais reciclados. Além disso, a Gazin Colchões opera processos de fabricação com energia limpa, reduzindo desperdícios e adotando práticas alinhadas ao ESG.

Benefícios da produção 100% nacional

A produção 100% nacional da Gazin Colchões traz vantagens estratégicas tanto para o consumidor quanto para o mercado brasileiro. Entre elas está o rigor no processo produtivo, já que a empresa acompanha todas as etapas de perto, desde a escolha das matérias-primas até o produto final.

– Com fábricas estrategicamente localizadas pelo país, como em Candelária (RS), Douradina (PR), Vilhena (RO), Feira de Santana (BA), Jaciara (MT), Senador Guiomard (AC), Araguatins (TO), Itaitinga (CE), Elói Mendes (MG), além da nova unidade de Patos de Minas (MG), com inauguração prevista para 2026, a Gazin consegue otimizar sua logística, garantindo prazos de entrega mais rápidos e custos de frete menores. Além disso, a garantia e o suporte técnico são simplificados, pois o consumidor lida diretamente com uma empresa nacional – destaca Cido Nascimento.