Funerária gaúcha tem planos com benefícios em vida para toda a família

Planos da Angelos Oeste oferecem cuidado e acolhimento às famílias. Angelos Oeste / Divulgação

Com 20 anos de história, a Angelos conta com planos de assistência voltados a toda a família – incluindo pets. os pacotes combinam benefícios em vida e cobertura funeral, reforçando o compromisso da empresa em oferecer cuidado, apoio e suporte em todos os momentos.

A seguir, confira os principais serviços e vantagens disponíveis a quem adere aos Planos Angelos e saiba como eles funcionam.

Clube Muito Mais

Referência na região da Fronteira Oeste, a Angelos Oeste conta com mais de mil parceiros que oferecem condições especiais aos associados dos Planos Angelos. É possível aproveitar descontos de até 50% e vantagens exclusivas.

Os benefícios estão disponíveis para serviços de diversas áreas, como academias, segmento pet, exames laboratoriais e cuidados com a saúde.

Apoio ortopédico

O apoio ortopédico sem complicações é outro destaque dos Planos Angelos. Focada em oferecer conforto e autonomia aos associados, a empresa auxilia na obtenção de equipamentos como muletas, andadores e cadeiras de roda e cadeiras de banho.

Assistência funeral 24 horas

A necessidade de apoio pode surgir a qualquer momento, principalmente em situações difíceis. Por isso, os associados da Angelos Planos contam com assistência funeral com atendimento humanizado e acolhedor disponível 24 horas por dia. Preparada para agir com carinho e eficiência, a equipe da empresa conduz a situação de forma respeitosa e se encarrega de organizar todos os procedimentos necessários.

Cremação para humanos e pets

Transformar despedidas em homenagens é um dos pilares que rege o trabalho da Angelos Oeste. Baseada nisso, a empresa oferece cremação humana e pet em seus planos de assistência. Trata-se de um serviço que possibilita uma partida digna e com um último adeus cheio de amor, respeito e significado.

Ampla cobertura

Os Planos Angelos oferecem uma ampla cobertura, garantindo serviços e atendimentos em diversas regiões do Estado. Hoje, eles estão disponíveis em todas as cidades onde a empresa mantém operações. São elas: Alegrete, Cacequi, Cruz Alta, Itaqui, Manoel Viana, Santa Maria, Santana do Livramento, São Borja, São Francisco de Assis, Rosário do Sul e Uruguaiana.

Variedade de planos