Entenda como empresa gaúcha transformou o mercado de limpeza no RS 

Sislimpa atua com soluções práticas para escolas, universidades, instituições de saúde, assim como o ramo alimentício e farmacêutico. Sislimpa / Divulgação

O mercado brasileiro de produtos de limpeza ultrapassou R$ 38 bilhões em 2024. Os dados da Associação Brasileira da Embalagem (Abre), revelam o papel do Brasil neste segmento, que deve crescer mais de 31% até 2029, atingindo R$ 50 bilhões. No Rio Grande do Sul, a empresa de sistemas de limpeza, Sislimpa se destaca por manter a tradição e buscar tecnologias que facilitam a rotina e a segurança de empresas em 256 municípios gaúchos.

Alinhadas às transformações do setor de limpeza profissional, a empresa de Santa Maria construiu uma trajetória marcada pela inovação e pela proximidade com o cliente. Prestes a completar 21 anos de atuação, o diretor da Sislimpa, Fabiano Pozobon, explica o que colocou o negócio em destaque e antecipa os planos para os próximos anos.

Como a Sislimpa surgiu e qual a sua atuação?

A ideia da Sislimpa nasceu após uma experiência de intercâmbio na Guatemala, durante o período em que eu estudava na UFSM. Lá, trabalhei na distribuição de produtos de limpeza, como papéis e sabonetes industriais, e percebi que aquele mercado era muito mais desenvolvido do que o brasileiro. Quando voltei para Santa Maria, notei que muitas empresas ainda usavam toalhas de pano, caixas de papelão como lixeiras e sabonetes em barra. Vi uma oportunidade clara de transformação. Assim, no dia 18 de novembro de 2004, fundamos a Sislimpa com o propósito de trazer soluções completas e seguras em limpeza profissional.

Nosso foco sempre foi atender empresas — de clínicas a supermercados — e mostrar que investir em limpeza profissional é investir em qualidade e produtividade. Iniciamos com produtos básicos e, com o tempo, fomos incorporando tecnologias que aumentam a eficiência e reduzem o desperdício.

Quais foram os maiores desafios no início da operação?

No começo, o principal desafio foi educar o mercado. Poucas empresas entendiam o conceito de limpeza profissional e os benefícios que isso traria a longo prazo. Até mesmo contratar vendedores era complicado — antes de vender o produto, eu precisava vender a ideia. Com o tempo, fomos mostrando resultados e ganhando confiança. Hoje, atendemos mais de 4,5 mil CNPJs de forma recorrente e estamos presentes em praticamente todo o Estado, com uma rede de vendas consolidada e logística eficiente.

Como a empresa evoluiu ao longo dessas duas décadas?

Foram anos de aprendizado e transformação. Começamos com poucos produtos, mas com muita vontade de inovar e de entender as necessidades dos clientes. À medida que o mercado cresceu, vimos a importância de investir em tecnologia, capacitação e relacionamento. Hoje, além de fornecer equipamentos e produtos, atuamos com consultoria técnica e treinamento especializado para a nossa equipe comercial. Por exemplo, quando contratamos um novo time de vendedores, eles acompanham outros especialistas por cerca de três meses antes de irem às ruas. Tudo isso nos consolidou como referência no setor de limpeza profissional no Rio Grande do Sul.

Como os produtos da Sislimpa ajudam empresas de diferentes setores a ganhar tempo e reduzir custos?

Adaptamos a tecnologia ao perfil de cada negócio. Temos clientes com dez mil funcionários e outros que trabalham sozinhos, como dentistas e pequenos empreendedores. O que eles têm em comum é o mesmo: a busca por eficiência. Com base nisso, percebemos o quanto as empresas enfrentam a escassez de mão de obra na limpeza. Oferecemos máquinas que ajudam a otimizar processos e reduzir a dependência de trabalho manual.

Em restaurantes e hotéis, por exemplo, nossas máquinas de lavar louça-industriais lavam até 18 pratos em apenas um minuto e meio, permitindo que o colaborador direcione seu tempo a outras tarefas.

Já nos supermercados e grandes áreas comerciais, o destaque está nas lavadoras automáticas de piso, que esfregam, aplicam detergente e recolhem a água, deixando o chão seco em segundos. Isso permite que a limpeza seja feita enquanto o estabelecimento está aberto, reduzindo horas extras e melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores.

Quais as principais inovações do setor de limpeza?

Quando começamos, papel toalha e dispensadores em comodato já eram uma novidade. Poucas empresas ofereciam esse tipo de serviço. Depois veio o mop de algodão, que na época quase ninguém conhecia. Eu costumava usar exemplos de filmes americanos para explicar: aquele utensílio com fios longos usado para limpar pisos. Trouxemos esse conceito para o Rio Grande do Sul e, com o tempo, o equipamento se popularizou. Hoje, já evoluímos para o mop plano de microfibra , que garantem uma limpeza mais rápida, higiênica e eficiente.



Agora, o que mais causa surpresa são as máquinas autônomas de limpeza. Elas varrem e lavam áreas de até 15 mil m² sem precisar de operador. Em hospitais e indústrias alimentícias, esses equipamentos elevam os padrões de higiene, reduzindo riscos e otimizando tempo. É um avanço enorme em comparação com o que tínhamos há 20 anos.

Como a Sislimpa trabalha para garantir segurança e durabilidade dos materiais?

Desde o início, evitamos utilizar produtos muito ácidos ou alcalinos. A maioria das nossas soluções é neutra, o que garante uma maior durabilidade de superfícies, pisos e mobiliários. Durante a pandemia, por exemplo, vimos o quanto o uso excessivo de álcool danificou painéis, plásticos e volantes de veículos. Nossos produtos não causam esse tipo de desgaste. Além disso, todos os itens comercializados passam por checagem documental e laudos da Anvisa, garantindo segurança no uso — especialmente em hospitais e clínicas, onde a limpeza está diretamente ligada à saúde e à confiança.

Quais são os próximos passos da Sislimpa?