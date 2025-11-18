Como tirar manchas de roupas brancas e coloridas sem danificar o tecido

Profissional sugere evitar misturar peças manchadas com outros tecidos. New Africa / Adobe Stock / Divulgação

Café, gordura, molhos, vinho e sangue. As manchas mais comuns do dia a dia têm algo em comum: quase sempre podem ser removidas com os cuidados certos. Pensando nisso, Vanish reuniu cinco dicas que ensinam como eliminar diferentes tipos de manchas sem danificar os tecidos e as cores das peças. As orientações vão desde soluções para manchas mais resistentes até produtos que ajudam a preservar as roupas.

1. Remoção ágil

Uma das principais formas de evitar que uma mancha se fixe é agir imediatamente. Assim que ela ocorrer, retire o excesso de líquido ou resíduo de alimento com um papel toalha ou pano limpo, sem esfregar. O atrito pode espalhar a mancha e piorar o problema.

A Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento, Isabel Florez ainda complementa a dica, indicando realizar o tratamento da mancha com um tira-manchas sem cloro para remover a mancha sem danificar o tecido.

— No caso de roupas coloridas e escuras, o ideal é realizar um teste de firmeza (avalia a resistência de uma cor a desbotar ou manchar sob diversas condições) em uma pequena área escondida do tecido antes de aplicar qualquer produto. Enquanto, nos tecidos mais delicados, além dos cuidados mencionados, é essencial ler a etiqueta da peça antes de iniciar qualquer tratamento e seguir as instruções do fabricante — afirma.

2. Roupas sempre brancas

Quando o assunto são roupas brancas, o cuidado precisa ser redobrado. O acúmulo de manchas do dia a dia pode causar o indesejado amarelado nos tecidos. De acordo com Florez, uma boa prática é separar sempre as roupas brancas das coloridas na hora da lavagem e, quando possível, usar um tira-manchas específico para roupas brancas, ajudando a manter o branco e as roupas como novas.

— Além disso, para prevenir o amarelamento, é fundamental evitar produtos à base de cloro, que além de comprometer a cor, podem danificar e enfraquecer as fibras do tecido — complementa.

Em peças mais delicadas, a profissional alerta que o tempo de ação e a intensidade da fricção devem ser ajustados para evitar danos, sendo necessário sempre consultar as instruções na etiqueta antes de aplicar qualquer produto.

3. Café, vinho e molhos gordurosos

Consideradas as manchas difíceis de remover, especialmente quando não são tratadas imediatamente após o contato com o tecido. Quanto mais recente a mancha, maior a chance de sucesso na limpeza. Nesses casos, o mais indicado é seguir diretamente para a lavagem na máquina, adicionando uma medida de Vanish Oxi Action junto ao sabão de sua preferência, ou realizar um molho com o tira manchas antes de seguir com a lavagem habitual. Além disso, a especialista de Pesquisa & Desenvolvimento de Vanish, reforça a importância de sempre consultar o rótulo dos produtos utilizados e seguir o modo de lavagem indicado afim de evitar que as peças sejam danificadas.

4. Roupas de cama e banho

Toalhas e lençóis também sofrem com manchas de batom, sangue e terra. Nesse caso, o primeiro passo é deixar a peça de molho com Vanish Oxi Action de acordo com as instruções da embalagem. Em seguida, prossiga com a lavagem habitual. Para roupas brancas, utilize Vanish White.

— É importante lembrar que o produto pode ser utilizado em todas as roupas, normalmente, porém é preciso verificar sempre se os tecidos são compatíveis com a lavagem e o alvejante. Além disso, sempre que possível, é recomendado verificar as instruções de uso na embalagem e realizar o teste de firmeza de cor em uma área escondida antes da aplicação — diz.

Dica extra: para evitar manchas em lençóis e colchões, use protetores impermeáveis. As peças são discretas, fáceis de lavar e prolongam a durabilidade das roupas de cama.

5. Limpeza de sangue

Em casos de acidentes domésticos como leves sangramentos, Florez indica utilizar o pré-tratamento com tira manchas de manchas assim que possível ou em até 24 horas. Para a remoção de sangue, o primeiro passo é deixar a peça de molho por até uma hora em água fria com Vanish Oxi Action que tem oxigênio ativo. Depois, basta realizar o processo habitual de lavagem no ciclo indicado para o tipo de tecido.

Antes da lavagem, a especialista recomenda checar as instruções das etiquetas e ler atentamente o rótulo dos produtos utilizados para garantir que os tecidos não sejam danificados por conta de produtos inadequados.