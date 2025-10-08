Veja como rede de supermercados se tornou referência em diversidade

Grupo Guanabara conta com aproximadamente 2.700 colaboradores. Grupo Guanabara / Divulgação

Além de ser um movimento que traz benefícios concretos para a sociedade, a adoção de programas de inclusão e diversidade é uma estratégia relevante para o mundo corporativo. Um relatório divulgado pela consultoria Robert Half mostra que iniciativas relacionadas ao tema podem aumentar a atração e retenção de talentos, a criatividade e a inovação no ambiente de trabalho, além de atrair investidores.

Atento a essa necessidade, o Grupo Guanabara tem um programa de inclusão que é referência no Rio Grande do Sul.

— A iniciativa surgiu em 2018, quando tínhamos um grande gap de falta de mão de obra de Pessoas com Deficiência (PCDs). Diante desse cenário, fizemos uma reformulação nos procedimentos de recrutamento e seleção. Além disso, buscamos entidades e formamos parcerias não só para cumprir a meta de cotas, mas para fazer com que as Pessoas com Deficiência contratadas pela empresa conseguissem se desenvolver dentro de um ambiente saudável e acolhedor — conta o gerente de Recursos Humanos do Supermercado Guanabara, Gustavo Leivas.

Nesta entrevista, o executivo fala sobre os resultados positivos do programa de inclusão e destaca como as empresas podem transformar realidades ao abrir espaço para a diversidade.

Atualmente, o programa de inclusão do Grupo Guanabara é voltado a quais públicos?

O programa de inclusão do Grupo Guanabara é uma iniciativa focada na diversidade. Temos, por exemplo, deficientes visuais e físicos, surdos e mudos. Também contamos com pessoas com Síndrome de Down e somos referência na inclusão de colaboradores com o espectro autista. Além disso, valorizamos a comunidade LGBT+ e trabalhamos com programas relacionados a temas como violência doméstica.

Por que o programa de inclusão é tão importante para o Grupo Guanabara?

O programa condiz muito com os valores que a empresa traz dentro da sua cultura organizacional. O Grupo Guanabara atende o varejo e o atacarejo, com um número bem elevado de colaboradores, chegando a aproximadamente 2.700 pessoas. Nossa cultura é focada na diversidade e em dar oportunidade a todos. Hoje, trabalhando no RH, vejo de perto que é nisso que a empresa realmente acredita. Aqui, as pessoas vêm em primeiro lugar.

Outro aspecto importante é que trabalhar com diversidade e inclusão nos dá a oportunidade de conhecer histórias. Verificamos potenciais em pessoas que muitas vezes estão com autoestima baixa. Temos um apadrinhamento afetivo em cada uma das unidades, com padrinhos e madrinhas que são responsáveis por auxiliar as Pessoas com Deficiência que estão ingressando com a gente no mercado de trabalho.

Como as empresas podem transformar realidades ao abrir espaço para a diversidade?

Por experiência própria, há 11 anos dentro do Grupo Guanabara, posso garantir que abrir as portas para trabalhar a inclusão e a diversidade é um ganho. As empresas têm transformado a realidade dessas pessoas — e isso é muito gratificante.

Temos vários cases de sucesso de colaboradores PCDs que entraram com baixa autoestima e que não acreditavam neles mesmos. Hoje, já trocaram de cargo, de setor e têm uma autonomia muito grande. O retorno que as famílias nos trazem é maravilhoso, dizendo como a vida dessas pessoas mudou e como elas se sentem úteis e ativas para a sociedade. São funcionários que gostam de trabalhar, são responsáveis e que adquirem competências durante sua jornada de experiência no mercado. Isso é muito gratificante.

Histórias de vida podem mudar quando a porta do primeiro emprego se abre para todos?

Não só acredito muito nisso como também vivencio todos os dias no Grupo Guanabara. Ficamos realizados com as conquistas de todos as Pessoas com Deficiência que entraram no programa de inclusão e diversidade e conseguem a sua casa e a sua autonomia. Eles mudam atitudes, adquirem conhecimentos e ganham habilidades.

As equipes que atuam dentro das nossas unidades são muito unidas e torcem para que as pessoas consigam se desenvolver. Quando se abre a porta do primeiro emprego para esses públicos, há um caminho para um mundo desconhecido para eles e para nós, pois cada pessoa é única. Trabalhar competências, habilidades e atitudes de cada colaborador que está ingressando nesse primeiro emprego também ajuda a empresa a crescer e se desenvolver.

O programa de inclusão auxilia na missão de mudar vidas dando ferramentas e oportunidades. Isso, dentro da missão do Guanabara, que é ter um dos pilares voltados às pessoas, é fundamental para conciliar o crescimento profissional e pessoal desses colaboradores.

Quais são as expectativas para o futuro do programa de inclusão do Grupo Guanabara?

A expectativa é que o programa possa crescer, se desenvolver cada vez mais e trabalhar com novas diversidades. Queremos fazer a inclusão das pessoas diversas que realmente querem trabalhar, se desenvolver e ter uma oportunidade.

Hoje, somos referência para outras empresas do Estado e das próprias cidades de Rio Grande, Pelotas e São Lourenço. Isso é motivo de muito orgulho. Inclusive, estamos abertos a companhias que tiverem o interesse de conhecer como trabalhamos a inclusão e a diversidade. Compartilhando nossa forma de atuar, podemos incentivar que outros negócios abram as portas para que mais pessoas tenham oportunidades no mercado de trabalho.

