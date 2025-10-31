Novo crematório amplia opções de despedida no Rio Grande do Sul 

Com sede própria em Uruguaiana, Crematório da Angelos reflete o compromisso da empresa em oferecer serviços funerários humanizados, que unem tradição, inovação e acolhimento. Angelos Oeste / Divulgação

A proximidade do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, desperta o olhar para a despedida e a memória dos que já se foram. Antes marcado por visitas aos cemitérios, hoje a data inspira gestos mais íntimos, simbólicos e sustentáveis de homenagem. Nesse cenário, a cremação tem se mostrado uma alternativa ambientalmente responsável.

Diante da procura por esse tipo de serviço, nasce o Crematório da Angelos, inaugurado em março deste ano, em Uruguaiana. O espaço representa um novo marco na história da Angelos Oeste, que passa a oferecer às famílias da região a possibilidade de um serviço ainda mais completo e personalizado.

Com um olhar sensível voltado ao acolhimento, o crematório reforça a missão da Angelos de estar presente nos momentos mais delicados, oferecendo cuidado, respeito e amparo.

Em entrevista, o presidente da Angelos Oeste, Júlio Pérsio, fala sobre o momento da empresa e os diferenciais do novo serviço.

O que motivou a Angelos a investir em um crematório na Fronteira Oeste?

A procura constante despertou a ideia do crematório. O serviço foi planejado com cuidado e sensibilidade, priorizando o acolhimento das famílias e o respeito à memória de quem parte. Com estrutura moderna, tecnológica e sustentável, o Crematório Angelos reflete o compromisso da empresa em oferecer serviços funerários humanizados, que unem tradição, inovação e acolhimento. O espaço foi pensado e construído para atender diferentes tipos de despedidas, realizando cremações humanas, de ossos e pets.

Quais os diferenciais do Crematório Angelos?

Nosso crematório é um dos mais recentes. Assim, podemos afirmar que, em termos de tecnologia e sustentabilidade, se enquadra no que há de mais moderno no mercado na atualidade. Nossos fornos são de última geração, totalmente computadorizados, com funcionamento a gás e operados por técnicos treinados na própria fábrica da Brucker Fornos Crematórios, em Votuporanga (SP). O processo é realizado em uma temperatura que, após a queima, os resíduos evaporam. Então, através dos filtros, os gases são captados para que não sejam devolvidos ao meio ambiente.

Em cada operação somos obrigados a analisar todas as emissões e quantidades de gás carbônico, oxigênio, opacidade, temperatura. Todo esse controle é automatizado por um software de gerenciamento e acompanhado por um operador. Antes que qualquer índice saia dos percentuais tolerados, recebemos um aviso preventivo para tomarmos as atitudes necessárias.

No fim de cada cremação, o sistema emite um relatório com todos os dados armazenados em nuvem e disponibilizado à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que acompanha nosso trabalho constantemente e realiza fiscalizações regulares. Nunca tivemos nenhum problema ou penalização em relação aos limites de emissão. Já em relação ao acolhimento, seguimos os mesmos protocolos do atendimento Angelos já existente e conseguimos igualar os procedimentos.

Como cada uma das modalidades de cremação — humana, de ossos e de animais de estimação — é conduzida pela Angelos?

Apesar de serem todas cremações, conseguimos individualizar cada uma. Um destaque é a cremação de ossos, que tem tido excelente receptividade ao oportunizar que muitas famílias invistam em uma homenagem que, por diferentes motivos na época do falecimento, não foi possível. Esta cremação recebe o mesmo tratamento de uma cremação humana, com todas as reverências e acolhimento existentes.

Onde o crematório está localizado e como as famílias podem buscar mais informações sobre o serviço?

Nosso crematório funciona hoje na cidade de Uruguaiana e foi arquitetado nos moldes de experiências adquiridas nos Estados Unidos, em viagens de reconhecimento que fizemos há algum tempo. Apesar de ser modernamente instalado em prédio próprio, recentemente vistoriado e aprovado pelos órgãos de fiscalização do Estado, não há acesso de familiares ou do público — visto que as despedidas são realizadas em nossas salas de velório, que proporcionam o mesmo efeito simbólico. Nossas unidades em toda a Fronteira Oeste mantêm um serviço de informação que atende todos os interessados, 24 horas por dia.

