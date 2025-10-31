Empresa gaúcha de vidros temperados comemora 34º aniversário  

Depósito da Cristal Vidro está situado em Cachoeirinha. Cristal Vidro / Divulgação

Em outubro a empresa familiar, Cristal Vidro, celebra seus 34 anos de história na construção e arquitetura no Rio Grande do Sul. Fundada em 1991, em Cachoeirinha, a loja nasceu de um negócio que cresceu acompanhando as transformações do mercado e as novas demandas por segurança, estética e durabilidade.

Sob a gestão de Oscar Aguzzoli e Marcelo Aguzzoli, pai e filho, a Cristal Vidro segue oferecendo soluções sob medida, desde boxes, portas e divisórias até escadas, coberturas e projetos completos para residências e espaços comerciais. A sede em Cachoeirinha abriga o depósito e a operação logística, enquanto o showroom de Porto Alegre, localizado na Av. Protásio Alves, recebe clientes de toda a região metropolitana.

— A Cristal nasceu com o vidro comum, mas rapidamente se especializou no vidro temperado, que oferece mais segurança e resistência. Foi uma transição natural, porque o público sempre buscou soluções duráveis e esteticamente agradáveis — explica Aline Oliveira, gerente comercial que há 24 anos integra o time da empresa.

Aline, que começou na área administrativa e, atualmente, lidera o setor comercial, acompanhou de perto a evolução da marca e o crescimento da equipe. Ela pôde, assim, testemunhar a evolução do negócio: a empresa expandiu sua atuação para toda a região metropolitana, mas fez questão de preservar o atendimento cuidadoso e a execução impecável do início ao fim.



— Todos os nossos profissionais são formados dentro da empresa. Temos colaboradores com mais de 20 anos de casa, o que garante uma mão de obra qualificada e um serviço de excelência em todas as etapas, do corte à instalação — diz.

Da esquerda para a direita está a consultora de Vendas, Dara Ribeiro, a gerente comercial, Aline Oliveira, o supervisor técnico, Edson Oliveira e o Sócio Administrador, Marcelo Aguzzoli. Cristal Vidro / Divulgação

Tradição que reflete em grandes projetos

Segundo a gestora comercial, em mais de três décadas, a Cristal Vidro participou de grandes obras no Estado, como a instalação dos vidros nos camarotes e peitoris do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre — projeto executado durante a Copa do Mundo de 2014, que proporciona aos espectadores uma visão ampla e imersiva do campo, ao mesmo tempo, em que confere um toque moderno à arquitetura do estádio.

No entanto, outros trabalhos fazem parte do portfólio do negócio, incluindo aplicações em espaços gourmet, residências e áreas de lazer. Tudo isso, priorizando o conforto térmico, a iluminação natural e a segurança dos usuários, conforme revela a gestora comercial, Aline Oliveira.

Cristal Vidro implementou peitoril e camarotes no Estádio Beira-Rio. Cristal Vidro / Divulgação

Evolução em segurança e design

A escolha pelo vidro temperado simboliza o compromisso da empresa com inovação e bem-estar. O material, que segundo Aline, é até cinco vezes mais resistente que o vidro comum, garante maior proteção em ambientes residenciais e comerciais — característica essencial em regiões de clima tão diverso quanto o Rio Grande do Sul.



Dessa forma, pensando em atender as demandas dos gaúchos, a Cristal Vidro também investe em tecnologias como o sistema Euroglass, que permite abrir e fechar totalmente painéis de vidro, integrando áreas internas e externas sem perder a luminosidade.

— Atuamos sempre buscando unir estética e praticidade. O vidro é um elemento que transforma o ambiente e valoriza o imóvel, e queremos seguir oferecendo soluções que tragam conforto e sofisticação aos lares gaúchos — reforça Aline.

Sistema Euroglass conta com painéis que deslizam, giram e formam um ângulo de 90° permitindo entrada da luz e ar no ambiente. Cristal Vidro / Divulgação

Um olhar para o futuro

Para a empresa, celebrar os 34 anos de existência significa também planejar os próximos passos. Aline revela o quanto isso envolve continuar investindo em seus colaboradores, através de qualificação profissional, enquanto segue buscando inovação e design personalizado.

— A Cristal Vidro cresceu acompanhando as mudanças do mercado e quer seguir crescendo ao lado dos clientes, com o mesmo compromisso e dedicação que marcam nossa história — completa Aline.

Showroom da Cristal Vidro está localizada na Avenida. Protásio Alves em Porto Alegre. Cristal Vidro / Divulgação

