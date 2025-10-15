Editora gaúcha irá publicar traduções inéditas de Aristóteles no Brasil

Obras do projeto do Clube de Filosofia serão publicadas até 2030. Clube de Filosofia / Divulgação

Aristóteles é considerado um dos maiores pensadores da história ocidental, em especial pela sua contribuição na formação de pensamento nas áreas como ciências e filosofia. Embora sua relevância possa ser sentida até hoje, sua obra nunca foi traduzida em totalidade no Brasil. Pensando nisso, o Clube de Filosofia está lançando uma coleção especial com 19 volumes, que cobrem todas as publicações de Aristóteles sobre física, lógica, metafísica e ética.

Esse projeto estava nos planos do Clube de Filosofia desde o começo da startup. Um dos sócios fundadores da startup gaúcha, Augusto Fleck, explica que, depois que o clube foi se firmando, a ideia da coleção também foi amadurecendo. Os sócios entenderam que era a hora de dar um passo além, trazendo as obras de Aristóteles com a qualidade técnica e estética já conhecida do Clube de Filosofia.

— O lançamento dessa coleção foi precedido de muitos meses de trabalho, envolvendo uma equipe dedicada aos textos gregos, à preparação do material e ao diálogo com tradutores e estudiosos de Aristóteles de vários estados do Brasil.



Mais acessível

Além da publicação das obras completas de Aristóteles, o Clube de Filosofia também deseja tornar o conteúdo mais acessível. Por esse motivo, cada venda da coleção completa até o dia 27 de outubro garante a doação dos volumes de Órganon, clássico do autor sobre lógica, para uma instituição de ensino indicada pelo comprador.

Lorenzo Fioreze, um dos sócios fundadores do Clube, explica que a doação também é uma forma de impulsionar o projeto, que está sendo totalmente viabilizado pela pré-venda, sem apoio público ou privado. Segundo ele, quanto maior o volume de vendas, maiores serão os recursos para custear e realizar o projeto integralmente.

— A nossa contrapartida é realizar essa doação para instituições de ensino, porque acreditamos que isso é muito importante para a formação da cultura nacional. Nunca absorvemos totalmente a obra desse grande filósofo na cultura brasileira. Ele foi um autor pouco estudado fora do ambiente acadêmico. Por isso, acreditamos que essa ação vai trazer muitos frutos culturais.

Coleção completa

Com 19 volumes, as obras serão publicadas a cada três meses, e a última edição da coleção será publicada em 2030. Todas as obras seguirão um padrão de texto bilíngue grego-português (com traduções inéditas feitas direto do grego), livros em capa dura com alta gramatura e coordenação editorial do sócio Augusto Fleck. Além disso, a experiência também conta com um busto de Aristóteles, um curso de introdução ao Órganon, oficina de leitura, certificado de apoiador e outros brindes exclusivos. Augusto Fleck explica que os volumes irão obedecer a uma divisão tradicional da filosofia de Aristóteles.

— Começamos com a lógica, o que tradicionalmente se considera a primeira parte da filosofia de Aristóteles. Essas primeiras obras ensinam um pouco do método que pensador usa nas outras obras. Não vamos seguir uma ordem tão rígida na publicação, mas vamos começar pela publicação do Órganon.

A nova coleção da Editora Logos irá manter o alto padrão de qualidade já estabelecido pelo Clube de Filosofia, que conta com mais de 4 mil assinantes em todo o país e envia um box especial com uma obra filosófica a cada dois meses. Para o estudo da filosofia, a manutenção da tradução bilíngue é fundamental. Por isso, como reforça Fioreze, essa característica é indispensável.