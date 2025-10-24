Desempenho e dedicação dos profissionais são celebrados em evento especial 

Lojas Becker premiou 50 vendedores, 12 gerentes e três supervisores. Leandro Druzian

A Lojas Becker promoveu, entre junho e setembro de 2025, a campanha interna Encontro dos Campeões, voltada ao reconhecimento dos profissionais que impulsionam o crescimento da empresa por meio da oferta de serviços financeiros e de proteção ao cliente. Entre as nomeações, estão Consórcio Becker, Financeira Becker, Cartão Becker e Becker Serviços e Seguros.

A campanha foi encerrada com um evento de celebração realizado em 15 e 16 de outubro, no Resort Termas Romanas Recanto Maestro, localizado em Restinga Sêca. Além da viagem e hospedagem, os vencedores receberam premiações em dinheiro, que variaram de R$ 500 a R$ 2.500, além de brindes como smartwatches, caixas de som, smartphones e TVs de 43 polegadas. Ao todo, foram distribuídos mais de R$ 230 mil em bônus entre 50 vendedores, 12 gerentes e três supervisores.

– Este foi o primeiro Encontro dos Campeões dedicado aos serviços e ao reconhecimento do trabalho dos colaboradores. Esses profissionais não apenas vendem e não são números em relatórios: são o coração pulsante da Lojas Becker, aqueles que transformam esforço em conquistas e fazem com que cada cliente se sinta acolhido e confiante ao escolher nossa empresa – salienta o diretor-presidente das Lojas Becker, Eleonor Oscar Becker.

Para ele, cada resultado alcançado em 2025 tem um rosto, um nome, uma história. E foi exatamente isso que foi celebrado: pessoas que fazem a diferença

Nesta entrevista, o diretor da Lojas Becker, Júnior Becker, comenta a respeito da importância de valorizar os colaboradores e os próximos passos para a empresa.

Qual é a importância de reconhecer o desempenho dos colaboradores em um cenário tão desafiador como o atual?

Em um mercado cada vez mais competitivo e em constante transformação, valorizar as pessoas é fundamental para manter a motivação, o engajamento e a confiança das equipes. A Lojas Becker acredita que o sucesso de uma marca é reflexo direto do comprometimento de seus colaboradores. Reconhecer o desempenho individual fortalece a cultura organizacional, estimula o crescimento profissional e reafirma o compromisso da empresa com o desenvolvimento conjunto – da marca e das pessoas que a constroem todos os dias.

Como os colaboradores reagiram à campanha Encontro dos Campeões?

A campanha foi recebida com muito entusiasmo. Desde o início, o clima nas lojas foi de engajamento e motivação. Cada meta alcançada era comemorada em equipe, o que fortaleceu o espírito de colaboração e superação e, no evento de encerramento, a emoção foi visível. Ver seu esforço reconhecido publicamente, no palco, diante da direção e dos colegas, foi um momento marcante para os vencedores. Muitos relataram sentir orgulho e gratidão por fazer parte de uma empresa que valoriza e reconhece o desempenho de seus profissionais.

Quais ações futuras a Lojas Becker planeja para continuar incentivando seus profissionais?

A Lojas Becker continuará investindo em campanhas de reconhecimento, capacitação e desenvolvimento profissional. O foco é estruturar programas contínuos que mantenham os colaboradores engajados, motivados e preparados para os desafios do mercado. Queremos incentivar a superação de metas e o aprimoramento constante de habilidades, sempre alinhados ao nosso propósito: crescer junto às pessoas que constroem nossa história todos os dias.

Mesmo com os desafios do mercado, a Lojas Becker segue expandindo. Pode nos contar sobre as inaugurações recentes e as próximas previstas?

Mesmo diante de um cenário econômico desafiador, a Lojas Becker segue firme em seu plano de expansão. Nos últimos meses, modernizamos a filial 2 de Salvador das Missões – berço da nossa história. A partir disso, inauguramos novas sedes para o Consórcio Becker e a Financeira Becker, além de ampliar o Centro Administrativo, que agora conta com 1.600 metros quadrados e abriga 140 colaboradores.

Para os próximos meses, estão previstas uma nova loja em Passo Fundo, além da troca de prédio nas unidades de São Nicolau e Encantado. Também teremos novas sedes próprias em Arroio do Tigre e Rodeio Bonito. Esses investimentos refletem a confiança da Lojas Becker no futuro e na força das comunidades onde estamos presentes.

Qual é a visão da empresa para os próximos anos?