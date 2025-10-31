Cooperativa de crédito gaúcha é eleita a melhor empresa para trabalhar no Brasil pelo GPTW 

Sicredi participa da cerimônia de premiação do GPTW 2025. Sicredi / Divulgação

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o país e mais de 2,9 milhões de associados apenas no Rio Grande do Sul, foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo como uma das 20 melhores empresas para trabalhar no Brasil - categoria 10 mil colaboradores ou mais. O reconhecimento é do Great Place To Work (GPTW), certificação que reconhece e premia organizações que oferecem um ambiente de trabalho excepcional.

Para a gerente de Pessoas e Cultura da Central Sicredi Sul/Sudeste, Giana Pretto, estar novamente no ranking e receber esse reconhecimento foi gratificante.

– Sabemos o quanto cada um dos nossos colaboradores se dedica para entregar nosso propósito e o quanto a empresa faz sua parte diariamente para contribuir com um ambiente de trabalho saudável, colaborativo e coerente com nossos valores. Ver esse reconhecimento nacional reforça que estamos no caminho certo e que nossos valores se traduzem em ações concretas, percebidas de verdade pelos funcionários – afirma.

Esta é a oitava premiação do Sicredi na lista do GPTW. O segundo reconhecimento consecutivo. A cerimônia de premiação ocorreu em 8 de outubro, em São Paulo (SP), e reconheceu 175 organizações nas categorias Gigantes (empresas com 10 mil funcionários ou mais), Grandes (de mil a 9.999 colaboradores) e Médias (de 100 a 999 trabalhadores). Mais de 5 mil instituições se inscreveram para a edição deste ano. Destas, quase 3 mil foram elegíveis para disputar uma colocação.

Entenda como funciona a avaliação conduzida pelo GPTW e os resultados que levaram o Sicredi a conquistar esse reconhecimento:

Avaliação

A metodologia do GPTW avalia o clima organizacional das empresas por meio de uma pesquisa própria, que mede o nível de confiança dos colaboradores e identifica pontos de melhoria.

A pesquisa é composta por 63 afirmativas, 17 questões demográficas e duas abertas. As afirmativas seguem a escala Likert, de “nunca é verdade” a “sempre é verdade”, e formam o Índice de Confiança, que mede a confiabilidade dos funcionários em cinco dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. A participação é confidencial e voluntária, garantindo respostas autênticas e reforçando a fidedignidade do processo.

– O GPTW adota uma metodologia sólida, baseada na percepção genuína dos colaboradores. O foco não está em políticas ou benefícios, mas principalmente no clima, na confiança e no senso de pertencimento. A combinação entre análise quantitativa e qualitativa, somada a processos que garantem confidencialidade e segurança nas respostas, permite que os participantes se expressem com toda sinceridade. Isso torna o reconhecimento ainda mais legítimo, pois vem de quem vivencia o dia a dia da organização – comenta a executiva.

Números robustos

Em 2025, o Sicredi registrou a participação de 90% dos colaboradores na pesquisa do GPTW. O engajamento resultou em um índice geral de confiança de 90%, superando o desempenho de 2024, que havia alcançado 89%. O levantamento também avaliou o e-NPS (Employee Net Promoter Score), indicador que mede o quanto os colaboradores recomendariam a empresa como um bom lugar para trabalhar. Neste quesito, o Sicredi atingiu 84%, superando os 83% da última avaliação.

– Esse reconhecimento é uma chancela de credibilidade que reforça nossa reputação como uma organização que coloca as pessoas no centro de tudo que faz. Para os colaboradores, representa orgulho, engajamento e senso de pertencimento a um ambiente que valoriza o desenvolvimento e o bem-estar. Para os associados, é a confirmação de que fazem parte de uma instituição sólida, humana e comprometida em construir relações de confiança e prosperidade coletiva – diz Giana.

Outros reconhecimentos

Além do reconhecimento nacional, em agosto, o Sicredi foi eleito uma das 25 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina, segundo o ranking GPTW LATAM (Great Place To Work). Essa conquista marcou a estreia da instituição na versão latino-americana da premiação.