Concessionária inclui Volkswagen no portfólio e fortalece presença no setor automotivo 

Prestes a completar 30 anos, o Grupo Felice celebra a chegada da marca Volkswagen ao seu portfólio automotivo. Com o objetivo de fortalecer sua presença no Estado, a empresa passou a administrar concessionárias em São Borja, Santo Ângelo e Ijuí, consolidando-se ainda mais na região Noroeste. O marco reflete sua estratégia de expansão, com foco em solidez, atendimento de excelência e compromisso com o desenvolvimento regional.

Marcas como Fiat, Jeep, Mitsubishi Motors, Ram e Omoda|Jaecoo já fazem parte da rede de representações do Grupo Felice. Segundo a companhia, a chegada da Volkswagen representa o fortalecimento da presença no Interior, a valorização de equipes locais e o compromisso com um estilo de gestão que une tradição e modernidade.

A seguir, veja cinco pontos que marcam a nova fase do Grupo Felice.

1. Expansão estratégica e fortalecimento regional

A inclusão da marca Volkswagen no portfólio do Grupo Felice é um movimento estratégico que amplia ainda mais sua presença em regiões onde a empresa já é reconhecida. A transição das concessionárias foi realizada de forma planejada, preservando equipes locais e garantindo continuidade – e melhorias – no atendimento. A atuação nas cidades de São Borja, Santo Ângelo e Ijuí reforça a relevância do Grupo na região Noroeste, considerada um polo consolidado de suas operações.

2. Transição com foco em pessoas e experiência do cliente

Um dos diferenciais do processo, segundo a empresa, foi a manutenção dos colaboradores das antigas concessionárias, valorizando o conhecimento e o vínculo com os clientes. O grupo está promovendo um processo de integração baseado na cultura Felice, que prega atendimento próximo e busca a valorização das relações humanas. Segundo os gestores, a operação foi estabilizada rapidamente e os primeiros resultados superaram as expectativas.

3. Diversidade de marcas como motor de crescimento

O Grupo Felice acredita que a pluralidade de parcerias é essencial para o fortalecimento do setor automotivo. Isso porque a presença de diversas marcas amplia o alcance comercial e estimula o desenvolvimento econômico das regiões de atuação. O grupo congrega hoje 14 concessionárias da Fiat, seis da Jeep, quatro da Mitsubishi, três da Ram, duas da Omoda | Jaecoo e, agora, três unidades da marca Volkswagen. Além disso, possui mais de 40 unidades de negócios no Estado, incluindo revendas de seminovos e outras empresas em segmentos que abrangem do agronegócio aos serviços.

4. Compromisso com a comunidade e a cultura regional

Mais do que um grupo automotivo, a Felice tem ampliado a sua atuação como agente de desenvolvimento social, cultural e ambiental. A empresa mantém iniciativas como o Programa Jovem + Felice, voltado à profissionalização de jovens de baixa renda, e o Programa Lembrança Viva, que entrega a cada cliente uma muda de árvore ao adquirir um veículo, simbolizando a conexão com essa grande conquista, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. A proximidade com as regiões onde atua e a valorização do atendimento interiorano seguem como marcas registradas da empresa, que expressa seus valores por meio de embaixadores institucionais como a jornalista Carla Fachim e o ex-jogador de futebol Tinga.

À frente do grupo, o presidente Elton Doeler reforça essa visão por meio de uma liderança participativa, pautada pelo relacionamento próximo das comunidades, pela inovação e pelo compromisso com o desenvolvimento regional.

5. Três décadas de trajetória e planos para o futuro

Às vésperas de completar 30 anos, o Grupo Felice prepara uma programação especial para celebrar sua história. Entre os planos estão a modernização das unidades Volkswagen e Mitsubishi, novas estruturas Fiat e Jeep em Rio Grande e a continuidade da expansão de marcas internacionais. O grupo planeja uma grande convenção no dia 20 de abril de 2026, data de seu aniversário, quando serão reunidos os mais de 800 colaboradores para comemorar o início de uma nova fase de crescimento.