Quer provar o Lámen Zero Fritura? Tem degustação na Semana Farroupilha

Com mais de 70 anos de história e presença consolidada nos lares gaúchos, a Isabela é líder no mercado em massas e biscoitos no Rio Grande do Sul. Prova disso é o reconhecimento em ambas as categorias como Top of Mind há 35 anos consecutivos, segundo o prêmio promovido pelo Grupo Amanhã. Reforçando sua conexão com a cultura e os costumes do Sul, a marca retoma sua participação nas comemorações da Semana Farroupilha.
— Celebrar a tradição, música, dança e união das famílias em um dos momentos mais simbólicos do ano para a região representa exatamente nossa essência. Retomar a presença na Semana Farroupilha reforça nosso compromisso com a cultura regional e o consumidor sulista — comenta o gerente de marketing da Isabela, Deivid Pereira.
Para esta edição da Semana Farroupilha, a Isabela preparou experiências especiais. A principal delas é o novo Lámen Zero Fritura. O produto substitui a fritura da massa por um processo de pré-cozimento com ar quente, semelhante ao de uma air fryer. Isso sem contar que o tempero tem 25% menos sódio em comparação à versão tradicional do mesmo fabricante. A novidade está disponível em embalagens de 75 gramas e nos sabores galinha, galinha caipira e carne, além da linha infantil licenciada com os Minions, nas opções tomate, carne suave e galinha suave.
— O Lámen Zero Fritura representa uma das maiores inovações de Isabela na categoria de macarrão instantâneo. Desenvolvido para atender às novas demandas de consumo, ele se conecta com o estilo de vida do consumidor atual por ser prático, saboroso e com menos gordura e sódio. Foram três anos de pesquisa e desenvolvimento até chegarmos a uma receita sem fritura e sem abrir mão do sabor. Por fim, conseguimos entregar para o cliente uma nova opção de um dos alimentos mais populares no Brasil, convidando a todos para refeições em família mais gostosas e equilibradas — ressalta o executivo.
O novo Lámen Zero Fritura poderá ser degustado no piquete da RBS no Acampamento Farroupilha, evento tradicional realizado no Parque Harmonia, em Porto Alegre, que segue até 21 de setembro. Já as amostras para levar para casa estarão disponíveis apenas nos dias 20 e 21.