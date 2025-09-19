Quer provar o Lámen Zero Fritura? Tem degustação na Semana Farroupilha

Estande da Isabela está aberto no Acampamento Farroupilha até 21 de setembro. Isabela / Divulgação

Com mais de 70 anos de história e presença consolidada nos lares gaúchos, a Isabela é líder no mercado em massas e biscoitos no Rio Grande do Sul. Prova disso é o reconhecimento em ambas as categorias como Top of Mind há 35 anos consecutivos, segundo o prêmio promovido pelo Grupo Amanhã. Reforçando sua conexão com a cultura e os costumes do Sul, a marca retoma sua participação nas comemorações da Semana Farroupilha.

— Celebrar a tradição, música, dança e união das famílias em um dos momentos mais simbólicos do ano para a região representa exatamente nossa essência. Retomar a presença na Semana Farroupilha reforça nosso compromisso com a cultura regional e o consumidor sulista — comenta o gerente de marketing da Isabela, Deivid Pereira.

Para esta edição da Semana Farroupilha, a Isabela preparou experiências especiais. A principal delas é o novo Lámen Zero Fritura. O produto substitui a fritura da massa por um processo de pré-cozimento com ar quente, semelhante ao de uma air fryer. Isso sem contar que o tempero tem 25% menos sódio em comparação à versão tradicional do mesmo fabricante. A novidade está disponível em embalagens de 75 gramas e nos sabores galinha, galinha caipira e carne, além da linha infantil licenciada com os Minions, nas opções tomate, carne suave e galinha suave.

— O Lámen Zero Fritura representa uma das maiores inovações de Isabela na categoria de macarrão instantâneo. Desenvolvido para atender às novas demandas de consumo, ele se conecta com o estilo de vida do consumidor atual por ser prático, saboroso e com menos gordura e sódio. Foram três anos de pesquisa e desenvolvimento até chegarmos a uma receita sem fritura e sem abrir mão do sabor. Por fim, conseguimos entregar para o cliente uma nova opção de um dos alimentos mais populares no Brasil, convidando a todos para refeições em família mais gostosas e equilibradas — ressalta o executivo.