Qualificação no setor de climatização impulsiona negócios para instaladores 

A Denteck, em parceria com fabricantes, oferece treinamentos gratuitos que ajudam a qualificar o profissional de instalação de ar-condicionado. Denteck / Divulgação

A procura por ar-condicionado no país tem crescido nos últimos anos. Conforme a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), no ano passado, foram vendidos 5,88 milhões de unidades do produto no Brasil. A alta demanda de produtos também resulta em um aumento na procura de profissionais aptos para atender as necessidades de clientes de todo o país.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a empregabilidade de profissionais de refrigeração e climatização no país é maior que 90%. Isso porque a instalação desses produtos precisa ser feita por profissionais técnicos qualificados para o serviço, visto que eles são os responsáveis por projetar, instalar e realizar a manutenção desses produtos.

Empresas como a Denteck, especializadas em soluções completas de climatização, são grandes incentivadoras da profissionalização para profissionais do setor de Aquecimento, Ventilação, Ar-Condicionado e Refrigeração (AVAC-R). A Gerente de Marketing da Denteck, Aline de Mattos, explica que treinamentos técnicos são essenciais para que os instaladores aperfeiçoem seus conhecimentos, tirem dúvidas de instalação e conheçam as inovações e tecnologias aplicadas aos equipamentos de climatização.

— A GREE, a exemplo de outros fabricantes com os quais a Denteck possui relacionamento, desenvolvem treinamento direcionado aos instaladores da nossa base de cadastros com o intuito de oferecer mais qualificação técnica aos profissionais, oportunizando que eles possam atender melhor seus clientes na hora da instalação. Só nesse ano, a Denteck proporcionou treinamentos para mais de três mil instaladores e a agenda continua aberta até o fim de novembro.

A Gree oferece diversos cursos gratuitos focados em seus produtos e tecnologias, incluindo: modelos G-Prime Inverter Plus R 32 (cursos específicos para unidades Cassete e Piso Teto); modelos G-Prime (R410) (módulos para Cassete Inverter e Piso Teto Inverter e On-Off); modelos Split Hi-Wall (módulos para as linhas Eco Garden (Inverter e On-Off) e G-TOP); entre outros.

Parceria com atendimento personalizado

Fundada em 2009 em Teutônia, interior do Rio Grande do Sul, a Denteck comercializa equipamentos de ar-condicionado para todos os tipos de ambientes, de grande e pequeno porte. A empresa atua com estoque próprio, com centros de distribuição em diversos estados do Brasil, e está em fase de expansão para aumentar sua cobertura no país.

Para os parceiros, Aline Mattos explica que a Denteck oferece um atendimento personalizado que respeita independência dos instaladores. A empresa de soluções em climatização oferece um serviço com apoio especializado, suporte técnico e um relacionamento próximo com parceiros.

— Os treinamentos ajudam a qualificar o profissional de instalação, pois neles, os instaladores têm a oportunidade de interagir com treinadores renomados, com certificação dos fabricantes e isso, auxilia muito no crescimento profissional e qualificação do próprio mercado de climatização — reforça a Gerente de Marketing.

Novidades no setor

Em São Paulo, a Denteck participou da 23ª Feira Internacional de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento do Ar e de Águas (Febrava), de 9 a 12 de setembro. Segundo a Gerente de Marketing, Aline Mattos, a presença da empresa em eventos do setor é fundamental para buscar as novidades da área e levá-las para a Denteck.