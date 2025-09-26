Especialista explica como promover eficiência e qualidade de climatização 

O ano de 2024 foi considerado o mais quente no Brasil, desde 1961, segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). poko42 / Adobe Stock

Com verões cada vez mais quentes e invernos rigorosos, a climatização deixou de ser um luxo e passou a ser um importante recurso em lares, empresas e hospitais. De acordo com Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), essa necessidade reflete nas vendas de aparelhos no Brasil, já que somente em 2024, foram vendidas 5,88 milhões de unidades de ar-condicionado, um crescimento de 38% em relação ao ano anterior.

Diante desse aumento de demanda, soluções mais tecnológicas e sustentáveis ganham protagonismo. É nesse cenário que a Denteck, em parceria com a Midea, se destaca ao oferecer inovações que unem eficiência, qualidade do ar e suporte técnico especializado. Para o gerente comercial do setor de engenharia da empresa, Rafael Kalkmann, essa combinação vem consolidando a empresa como referência no setor de climatização em todo o país.

A Denteck se consolidou como parceira da Midea em climatização. O que essa parceria representa na prática?

Segurança e atendimento, na minha opinião, são as palavras-chaves para o sucesso na prestação de serviço. Através do relacionamento próximo com uma das maiores fabricantes de ar-condicionado do mundo, garantimos tanto um atendimento diferenciado, quanto a segurança para o cliente na venda e no pós-venda.

Como a participação de treinamentos e encontros técnicos com a Midea impacta na qualidade do serviço oferecido aos clientes?

Na velocidade em que as mudanças ocorrem, precisamos estar constantemente aprimorando conhecimento. Não somente na equipe interna, mas também para parceiros Denteck. A Midea é uma das empresas que está ao nosso lado para proporcionar treinamentos, o que credibiliza tecnicamente nossos colaboradores e coloca a empresa como disseminadora de conhecimento para todo o mercado de climatização.

Quais são os principais desafios de climatização em projetos de engenharia (seja em ambientes residenciais, corporativos ou industriais) e como superá-los?

Cada um desses nichos tem suas particularidades, mas um problema em comum é a carência de profissionais qualificados para dar a direção correta ou mais otimizada conforme as necessidades dos clientes. Muitas vezes, não é feito um estudo no início da obra, o que ocasiona retrabalho, custo ou até mesmo inviabiliza certas instalações.

Nós, da Denteck, entendemos que podemos ser a ponte de informação para todas as etapas. Isso envolve desde o início da cadeia — por meio do relacionamento com fabricantes e projetistas — até a ponta final quando ocorre a instalação do equipamento. Esse foi o fator principal para o desenvolvimento de um setor de engenharia dentro da empresa.

Pensando no Rio Grande do Sul, quais são as principais demandas dos moradores da região?

As demandas dos gaúchos variam bastante de acordo com a região do Rio Grande do Sul, já que o estado tem clima subtropical, com verões muito quentes e invernos rigorosos. Essa característica influencia o tipo de equipamento e serviço mais procurado. Um exemplo é a serra gaúcha, que tem suas necessidades voltadas prioritariamente para aquecimento, diferente da maioria das regiões do Brasil. Por outro lado, no nosso litoral gaúcho os equipamentos sofrem muito com a corrosão salina.

De que forma a Denteck integra inovação e sustentabilidade nos projetos?

Principalmente após a pandemia, muitos olhares se voltaram para a qualidade do ar que temos nos ambientes. Vale lembrar que um projeto de climatização também prevê, além do conforte térmico, a filtragem e qualidade do ar. Por isso, cada vez mais, o setor de climatização vem evoluindo, com equipamentos mais tecnológicos, nos estudos referente ao uso correto dos fluídos nos sistemas e ainda nos cuidados com a saúde das pessoas e do meio ambiente. A contribuição da Denteck é orientar e mostrar que existem as soluções eficazes e eficientes. A participação em feiras também tem esse objetivo.

A Denteck esteve presente na 2ª edição da Construsul de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na ocasião, a empresa apresentou inovações em climatização. Poderia trazer mais detalhes sobre as novidades?

Trouxemos para a feira o lançamento da Midea: VRF Modelo V8 . No entanto, olhando para o cenário mundial, o lançamento da V8 aconteceu em 2022, com apresentações em Dubai, Emirados Árabes Unidos, pela Midea Building Technologies. No Brasil, o produto foi anunciado pela Midea durante a Feira Febrava em 2023. Todavia, os equipamentos chegaram para comercialização no Brasil, no final de 2024. O VRF é um sistema central de climatização, que já vem sendo utilizado há bastante tempo no Brasil em obras de grande porte e nos últimos anos, se tornou cada vez mais popular, inclusive, em residências.

O modelo trouxe melhorias significativas em diversos aspectos como a resistência, e tecnologia de controle. Em destaque, o profissional elenca alguns:

Robustez, a flexibilidade na instalação e a tecnologia embarcada do aparelho.

Tecnologia ShieldBox, que representa uma caixa elétrica totalmente vedada com grau de proteção IP55, capaz de proteger componentes internos contra poeira, corrosão, entrada de insetos, água, etc.

Monitoramento do estado de cada unidade em tempo real, prevendo falhas e facilitando a manutenção através do Doctor M 2.0.

Aparelho com maior capacidade de potência em um sistema de climatização no mercado, chegando em 120HP;

Por fim, quando pensamos em confiança, o que você acredita que torna a Denteck uma parceira estratégica para quem busca climatização de qualidade no Brasil, em especial no RS?

Acredito que a Denteck se destaca por estar entre as maiores distribuidoras do país, além do desenvolvimento do setor de engenharia para execução de obras. Esse “casamento” das duas etapas se torna o grande diferencial da empresa. Assim clientes e parceiros tem a segurança sobre a entrega do início ao fim de suas obras.

