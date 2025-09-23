Ergonomia estratégica: como a escolha da cadeira pode impactar sua performance

Fábrica da Cavaletti tem mais de 55 mil metros quadrados de área construída. Cavaletti / Divulgação

A escolha de uma boa cadeira pode fazer toda a diferença na rotina profissional e até aumentar a performance no ambiente de trabalho. Modelos que valorizam ergonomia e adotam elementos inovadores de design, por exemplo, são capazes de oferecer doses extras de conforto e até reduzir problemas posturais, evitando dores e proporcionando mais qualidade de vida às pessoas.

Reconhecida pelos principais rankings de inovação e design, entre eles o “Campeãs da Inovação” do Grupo Amanhã, a Cavaletti tem sede em Erechim, no Rio Grande do Sul, e desponta como uma das principais fabricantes de cadeiras profissionais do Brasil. A seguir, confira os principais diferenciais de seus modelos.

Versatilidade

Worklab Cavaletti em SP: mais de 500 m² dedicados à experiência, com ambiente voltado ao bem-estar e produtividade. Cavaletti / Divulgação

A versatilidade é um dos grandes trunfos do portfólio da Cavaletti. Atualmente, a companhia conta com uma ampla variedade de modelos desenvolvidos cuidadosamente para atender a diferentes tipos de necessidades.

As opções vão desde cadeiras para salas de diretores até produtos para escritórios corporativos e hospitais. Há também linhas amplamente utilizadas em ambientes educacionais, como escolas e universidades.

Foco em performance

Cavaletti Yon: cadeira pensada com foco em ergonomia e conforto. Cavaletti / Divulgação

Atenta aos impactos positivos que ergonomia e conforto podem trazer à performance das pessoas, a Cavaletti aposta no desenvolvimento de produtos funcionais e com alto padrão de qualidade. Independentemente do design ou das características específicas de cada linha, todas as cadeiras são projetadas pensando em prevenir e minimizar problemas posturais, além de incentivar rotinas de trabalho mais saudáveis.

Regulagens, apoios (como o encosto e o de braços) e bases estáveis são algumas das principais características ergonômicas das cadeiras profissionais fabricadas pela empresa. Os modelos também passam por rigorosos testes de qualidade e seguem as diretrizes dispostas na Norma Regulamentadora 17 (NR 17), com Análise Ergonômica de Produto emitida por Ergonomista Sênior certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO).

Design e inovação

Cavaletti Artis, reconhecida com o Prize Design Award 2025, por sua proposta em inovação, ergonomia e sustentabilidade. Cavaletti / Divulgação

Desenvolver projetos com design inovador é outro objetivo central da Cavaletti. Por isso, a companhia está sempre atenta não somente às tendências que despontam no mundo da arquitetura corporativa, mas a novos materiais sustentáveis que possam ser utilizados na composição de seus produtos. Além disso, investe constantemente em pesquisas para agregar valor a seus projetos e garantir que estejam alinhados às necessidades e expectativas do mercado.

Compromisso social e ambiental

Sustentabilidade em prática — energia solar já representa 40% do consumo na fábrica da Cavaletti. Cavaletti / Divulgação

Comprar uma cadeira profissional da Cavaletti significa fazer negócio com uma empresa comprometida com a sociedade e o meio ambiente. A companhia adota uma série de medidas em prol de um futuro mais sustentável, incluindo uma estação própria de tratamento de efluentes, investimentos em energia solar — atualmente, 40% da fábrica é alimentada com esse tipo de fonte renovável — e programas de conscientização ambiental voltados aos colaboradores.

