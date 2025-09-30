Crematório de pets oferece despedida afetiva e entrega de cinzas

Urna de cinzas Pet. Angelos Oeste / Divulgação

Cada vez mais presentes na rotina e no coração das famílias, os pets se tornaram verdadeiros membros do lar. Essa mudança cultural também transformou a maneira como acontece a despedida quando eles partem. Desde 2023, a Angelos Oeste oferece cremação especializada, que promove um adeus digno, acolhedor e com responsabilidade ambiental.

— Por meio de pesquisas de mercado, percebemos que a construção de um cemitério pet seria inviável financeiramente. A demanda existe, mas ainda é muito abaixo do necessário para manter um serviço desse porte. Por isso, optamos pela cremação, uma alternativa bem aceita pela população, com custo acessível e muito mais viável que o sepultamento — pontua o presidente da Angelos Oeste, Júlio Pérsio.

Em entrevista, Júlio comenta sobre a experiência oferecida aos tutores e os cuidados que envolvem cada etapa da despedida.

Quais são os diferenciais do serviço de cremação pet oferecido pela Angelos Oeste?

Além da cremação em si, desenvolvemos um roteiro de despedida que busca oferecer aos tutores a sensação de missão cumprida. Com sensibilidade, nossa equipe — especialmente treinada — atua para traduzir, naquele momento de dor, o verdadeiro significado do pet na vida de cada família.

Todo o processo é conduzido com profissionalismo e respeito, desde o acolhimento da família, até as homenagens finais e a entrega das cinzas. A cada cerimônia, temos percebido uma aceitação serena por parte dos tutores, o que demonstra que estamos no caminho certo ao proporcionar um adeus à altura do amor vivido.

O que torna a homenagem ainda mais especial para os tutores?

A Angelos Oeste oferece uma série de detalhes personalizados que tornam a despedida ainda mais significativa. Entre as opções, estão a moldagem da patinha do pet em gesso ou argila, a coleta de pelos, a entrega de uma carta de despedida e até o registro em vídeo da cerimônia.

As urnas também seguem esse cuidado personalizado: podem ser clássicas (em madeira, cerâmica ou metal), biodegradáveis (para rituais ecológicos) ou customizadas com fotos, mensagens e cores preferidas. Há ainda versões em forma de pingentes ou chaveiros, permitindo que o tutor leve consigo uma lembrança afetiva e discreta do seu companheiro.

Quais são as opções de cremação disponíveis na Angelos Oeste?

Oferecemos dois tipos. Na individual, o pet é cremado separadamente e as cinzas são entregues à família em uma urna personalizada. Na coletiva, a cremação é realizada junto a outros animais e, nesse caso, não há devolução das cinzas. Em ambas as opções, os restos mortais são tratados com o mesmo respeito e encaminhados de forma ambientalmente adequada. São escolhas igualmente dignas. A decisão depende do que faz mais sentido emocional e financeiro para cada tutor e sua família.

Como funciona a estrutura do crematório e o que garante a qualidade do serviço prestado?

Nosso crematório está localizado em modernas instalações em Uruguaiana e atende a todas as unidades da rede Angelos Oeste, contando com um serviço próprio de coleta e remanejamento dos pets. Trabalhamos com um olhar atento e comprometido: monitoramos constantemente cada etapa do processo e escutamos com sensibilidade as demandas dos tutores. Essa escuta ativa funciona como termômetro para melhorias contínuas, sempre com foco na humanização e na excelência do atendimento.

De que forma os gaúchos podem acessar o serviço de cremação pet da Angelos Oeste?