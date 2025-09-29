Companhia oferece energia limpa para empresas e residências  

Usina Hidrelétrica Buriti, em Sapezal (MT). Grupo Electra / Divulgação

A energia impulsiona o desenvolvimento econômico e tecnológico das nações e o bem-estar dos cidadãos. Consciente do papel desse recurso para o avanço da sociedade, o Presidente do Grupo Electra, Claudio F. Alves, explica que o objetivo da organização é transformar energia em oportunidades.

— Somos um parceiro que oferece soluções inteligentes para que empresas e pessoas tenham acesso à energia de forma limpa, acessível e estratégica. Estruturados em diferentes segmentos de mercado, nos posicionamos como uma companhia de soluções completas no setor, unindo economia, sustentabilidade e inovação — conta o executivo.

A Electra Comercializadora, especializada no atendimento de consumidores de média e alta tensão, é a espinha dorsal do grupo. Somadas a ela, estão Electra Illian (painéis solares fotovoltaicos), Electra Hydra (responsável por 24 pequenas Centrais Hidrelétricas) e Electra Wind (projetos eólicos), além da Electra Soluções, que atua em infraestrutura energética.

LEIA TAMBÉM Vai ter horário de verão em 2025? Entenda

Inovação constante

Nos últimos anos, em um ciclo de crescimento sólido e sustentável, o Grupo Electra expandiu a atuação em diferentes frentes do setor elétrico e incorporou novas empresas e serviços. Ciente da responsabilidade em contribuir para a descarbonização da matriz energética, passou a ofertar carregadores veiculares e baterias. Já no segmento de geração, cresceu e incorporou novas usinas renováveis em três Estados — incluindo o Rio Grande do Sul, onde uma usina eólica está sendo construída.

A companhia também avançou na oferta de soluções que tornam a energia limpa mais próxima e acessível para todos, inclusive para residências e pequenas empresas, por meio da comercialização de crédito de energia renovável. Com isso, o Presidente da Electra Comercializadora, Franklin Miguel, reforça que o Grupo Electra está se preparando para acompanhar a transição energética no Brasil, indo ao encontro do DNA inovador, pioneiro e focado no cliente.

— A aquisição de 11 usinas hidrelétricas em operação comercial, em 2024, o início de funcionamento da usina solar Irecê I, em João Dourado, na Bahia, e o começo das obras do parque eólico Ventos do Sul, em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, são marcos que nos impulsionam como um grupo integrado de energia renovável, com um portfólio geográfica e tecnologicamente diversificado. Essa evolução reflete o compromisso de entregar modernidade, competitividade e sustentabilidade para clientes em todo o Brasil, unindo tradição e modernidade na mesma rede de valor — destaca Alves.

Usina Fotovoltaica Irecê I, em João Dourado (BA). Grupo Electra / Divulgação

Parceiro energético

A relevância da Electra é evidenciada em sua evolução no ranking das 500 Maiores do Sul, do Grupo Amanhã, no qual vem crescendo ano a ano. Em 2023, a companhia apareceu na 252ª colocação, subiu para a 239ª em 2024 e, neste ano, alcançou a 200ª posição. Tal ascensão ainda reflete como o grupo se dedica às parcerias estratégicas com empresas.

LEIA TAMBÉM Um em cada três compradores de Porto Alegre pagaria mais por imóvel sustentável

— Unimos mais de duas décadas de experiência no mercado de energia a uma visão de futuro voltada a resultados reais. A Electra entrega contratos sob medida, energia renovável certificada e ferramentas que trazem previsibilidade, economia e segurança para as empresas. Nessa parceria, acompanhamos cada cliente para garantir que a energia seja um fator de competitividade, eficiência e sustentabilidade em seus negócios — afirma Miguel.

A empresa deseja seguir presente no dia a dia dos gaúchos por meio de soluções que façam a diferença. Para Alves, o compromisso da companhia é oferecer preços competitivos, ampliar o acesso à energia renovável e contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul por meio de inovação.