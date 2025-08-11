Sant’Ana do Livramento recebe evento estadual de apicultura

Cidade que sediará o evento está entre as maiores produtoras de mel do RS. Copamel / Divulgação

O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de mel do Brasil, segundo a revista Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2024 , do Governo do Estado. Entre os municípios gaúchos que mais apoiam a atividade de apicultura, Sant’Ana do Livramento se destaca na terceira posição.

A cidade, que contribui significativamente para que o estado seja um dos maiores produtores de mel do Brasi, foi escolhida para receber produtores de mel entre os dias 14 e 15 de agosto, no Sindicato Rural. Com uma programação extensa, o evento sediará o 26º Seminário Estadual de Apicultura, 20º Seminário Estadual de Meliponicultura, 3º Concurso Estadual de Mel de Abelha sem Ferrão, 25º Concurso Estadual de Mel e a 25ª EXPOAPIS.

Segundo Sipriano César Silva Pires, presidente da Cooperativa Apícola e Meliponícola de Sant’Ana do Livramento (Copamel), o evento é tradicional e acontece todo ano em diferentes municípios.

— Ano passado seria em Caxias do Sul, mas com os eventos climáticos de maio foi cancelado. Este será o primeiro encontro depois das enchentes, que causaram um impacto ambiental incalculável e resultou na perda de mais de 30 mil colmeias que foram levadas pela água — ressalta.

A realização em Sant’Ana do Livramento representa um marco na retomada e na reconstrução para o setor. Sipriano acredita no potencial do mel gaúcho devido à biodiversidade em diferentes regiões, como o bioma Pampa (extensa área de campo natural), fundamentais para a produção de variados tipos de méis e própolis.

União pelo setor

A programação conta com 26 palestrantes para debater sobre as novidades do mercado, técnicas de manejo para apicultores, produção sustentável do mel e comercialização. O evento também terá concursos estaduais e um espaço para negócios, com exposição de equipamentos e produtos apícolas, oferecidos pela EXPOAPIS.

— Nosso objetivo é buscar inovação, sustentabilidade e desenvolvimento para o setor apícola. Também incluímos temas como diversificação dos produtos da colmeia, integração e conscientização sobre as propriedades do mel e capacitação para os produtores encontrarem novas oportunidades no mercado — destaca Carol Rodriguez Morales, secretária da Copamel e integrante da comissão organizadora.

O evento reunirá apicultores, pesquisadores, técnicos, gestores públicos e representantes de instituições. Carol destaca também que o encontro promoverá debates sobre políticas públicas e o fortalecimento da cadeia produtiva, além de possibilitar o conhecimento sobre inovações no setor.

Programação especial

O planejamento do evento estadual foi realizado com a parceria entre Copamel e a Associação Santanense de Apicultores (ASA), com apoio do Observatório de Abelhas, do Sebrae RS, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), do Sindicato Rural de Sant’Ana do Livramento, da Câmara de Vereadores e da Secretaria de Desenvolvimento do município e da empresa CMPC Brasil.

Serviço