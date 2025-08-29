Angelos Oeste celebra 20 anos de serviços funerários

Júlio Pérsio, presidente da Angelos Oeste e Alessandra Larissa Garcia Lopes do Ouros, diretora da Angelos Oeste. Marketing / Angelos Oeste

Acolher pessoas nos momentos mais difíceis da vida e transformar despedidas em homenagens. Esse é um dos objetivos centrais da Angelos Oeste, que completa 20 anos de história oferecendo serviços funerários no Rio Grande do Sul.

Atualmente, a empresa tem operações em 11 cidades na região da Fronteira Oeste: Alegrete, Cacequi, Cruz Alta, Itaqui, Manoel Viana, Rosário do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, São Borja, São Francisco de Assis e Uruguaiana.

— Sou oriundo de Marília, no estado de São Paulo, e nasci dentro de uma funerária. Meu pai, empregado de uma empresa de serviços funerários, era uma pessoa muito exigente. Eu, como primeiro filho, o acompanhava nos afazeres do negócio. Isso me inspirou a ser como ele. As exigências dele fizeram com que a Angelos Oeste fosse remodelada com base na empresa que tínhamos em São Paulo, o que a transformou em referência — afirma Júlio Pérsio, presidente da Angelos Oeste.

Em entrevista, Pérsio destaca as maiores conquistas da Angelos Oeste ao longo dos últimos 20 anos, aponta diferenciais importantes para o crescimento da empresa e compartilha projetos futuros.

Quais são as principais inovações e estratégias que a Angelos Oeste adota para se diferenciar no mercado?

A preocupação em oferecer cuidado, conforto e respeito é um dos grandes diferenciais da empresa. Alguém definiu sucesso como sendo “fazer tarefas comuns de uma maneira incomum”. Penso que até no começo, inconscientes, agimos desta maneira, mas com o passar dos tempos essa dedicação e atenção se tornou rotina e condição no desempenho de nossas obrigações.

A inauguração do Memorial Angelos, em Uruguaiana, foi um marco para a empresa. O que motivou a decisão de construir esse espaço?

A partir de observações do mercado, decidimos que faríamos em Uruguaiana um cemitério exemplar. Primeiramente, porque já tínhamos experiência com esse trabalho na nossa origem. Além disso, entendemos que o sistema utilizado na região estava superado. Foram necessários alguns anos para a realização deste sonho, pois ele se transformou em um projeto de envergadura invejável e muito oneroso, mas o resultado trouxe muito orgulho para nós e para toda a comunidade.

Quais outras conquistas e investimentos marcaram a história da Angelos Oeste ao longo dessas duas décadas?

Em 2025 a Angelos Oeste entregou seu próprio crematório de humanos e pets. Passar para os nossos clientes regras de outros fornecedores era algo que nos causava muito desconforto. Por isso, decidimos encarar mais este desafio. Hoje, o complexo atende com eficiência e rapidez a cidade de Uruguaiana e demais unidades na Fronteira Oeste do Estado.