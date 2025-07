RazaoInfo e Grupo RBS firmam parceria inédita 

Benefícios do Grupo RazaoInfo agregam valor à experiência digital do cliente. Grupo RazaoInfo / Divulgação

O Grupo RazaoInfo – que reúne as empresas RazaoInfo, Vetorial e Bitcom – anuncia uma parceria estratégica com o Grupo RBS. O projeto inédito, que une uma grande corporação de provedores de internet do Estado ao principal conglomerado de mídia e jornalismo do Rio Grande do Sul, visa apresentar um novo jeito de pensar conexão, tecnologia e informação no cotidiano dos gaúchos.

– Trabalhamos com internet para o varejo, mas, como diferencial, oferecemos aos nossos assinantes serviços de valor adicional, os populares SVAs. Hoje, entre os benefícios, estão uma plataforma completa de cursos online, permitindo que cada usuário possa se atualizar, aprender novas habilidades e investir em seu crescimento profissional sem custo adicional. Também integram essa lista de vantagens um serviço de antivírus premium, que protege dispositivos e dados pessoais, e um aplicativo de streaming com filmes, séries, desenhos, canais ao vivo e transmissões esportivas – explica o CEO do Grupo RazaoInfo, Cristiano Dutra Borges.

Sem ainda divulgar detalhes a respeito do novo projeto, as empresas adiantam que a iniciativa deve ser incorporada ao portfólio de SVAs, ampliando as possibilidades de entretenimento e informação para os clientes do Grupo RazaoInfo. A ideia é oferecer vantagens exclusivas, com acesso privilegiado a conteúdos que agregam valor à experiência digital do usuário.

– O que estamos construindo é, na verdade, um grande encontro. Dois ecossistemas fortes e complementares se conectando, fazendo parceria, evoluindo juntos e participando ativamente de um mesmo processo. Mas o mais importante: quem realmente ganhará com tudo isso é o usuário, o ser humano que está lá na ponta. Esse projeto nasce com o propósito de levar um serviço exclusivo, pensado para o consumidor final, que será o principal beneficiário dessa união – salienta o executivo.