Construção civil: parceria leva dignidade e futuro para atingidos pela enchente

Antes da enchente de 2024, o Rio Grande do Sul vivia um déficit habitacional. Com a catástrofe climática, a situação se agravou e novas condições econômicas e sociais precisavam surgir para criar soluções diante de um problema histórico. Desde o ano passado, esforços tem sido feito para reduzir prejuízos e aumentar as possibilidades de compra e construção de novos lares para famílias gaúchas.

Pensado para integrar o Plano Rio Grande (programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática), o Porta de Entrada, idealizado pelo Governo do RS, faz parte desse conjunto de iniciativas para enfrentar os problemas causados pela enchente. O secretário de Habitação e Regularização Fundiária do RS Carlos Gomes aponta que, na primeira etapa, o projeto consolidou a comercialização de mais de seis mil imóveis.

— Entendemos que é um programa sustentável do ponto de vista econômico, na geração de emprego e na realização do sonho da casa própria, porque movimenta a economia gaúcha. A cada R$ 100 milhões investidos, o estado movimentará cerca de R$ 1,2 bilhão na sua economia, propiciando o mais importante: a saída do aluguel e a aquisição do primeiro imóvel ou casa própria — explica o secretário.

Diante da urgência na construção de moradias para pessoas que perderam tudo durante a enchente, e para famílias com dificuldade de sair do aluguel, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do RS (Sinduscon-RS), colabora no diálogo entre o setor público e privado, que visa melhorias nos processos habitacionais.

Sobre o programa

O Porta de Entrada é um programa estadual permanente de incentivo à compra da casa própria, que oferece R$ 20 mil de subsídio para a aquisição de casas ou apartamentos. O benefício atende famílias com renda de até cinco salários mínimos e o valor deverá ser utilizado para dar entrada no financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal.

Foi na busca por um imóvel, por meio de uma construtora, que a terapeuta sistêmica Sthephane Kabut conheceu o programa. Para ela, a ideia de adquirir a casa própria parecia distante, mas com o Porta de Entrada o sonho se tornou realidade.



— O impacto foi imenso, especialmente em relação ao meu orçamento. Diminuiu significativamente o valor da entrada, o que tornou a compra muito mais acessível. Este é o meu primeiro imóvel e a conquista dele só foi possível graças ao apoio que o programa ofereceu — conta a beneficiária.

Parceira na construção de imóveis para o programa Porta de Entrada, a MRV disponibilizou quase duas mil habitações no primeiro feirão do projeto. O diretor Comercial e de Crédito da construtora Ítalo Pita conta que o estado se tornou prioridade e o objetivo é um: construir caminhos reais para que mais famílias possam recomeçar com segurança e pertencimento.



— Ao longo de 2025, a companhia planeja lançar oito empreendimentos em cidades como Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Serão cerca de 2,3 mil novas unidades, com investimento total estimado em R$ 240 milhões, o maior da empresa em todo o país neste ano — conta Pita.

O diretor Regional RS da construtora Tenda no Rio Grande do Sul, Weliton Costa, aponta que a oferta de novas moradias tem a mesma proporção da formação de novos domicílios, ou seja, a produção de imóveis nunca é superior à necessidade. No RS, segundo ele, a situação não é diferente, principalmente, após as enchentes.



— O programa dá acesso a quem mais precisa. Imagina um imóvel de 200 mil reais, em que 20% do recurso tem que ser dado como entrada para o financiamento. O valor entra justamente nessa diferença. Uma parte vai ser paga durante a obra, outra com os R$ 20 mil, o restante pode ser pago com recursos do FGTS — conta.



Com foco na viabilização dos imóveis, a Vasco também tem trabalhado no desenvolvimento do programa. Para a construtora, incentivos como o do Porta de Entrada são vitais para a redução do déficit habitacional, principalmente para a população com pouca renda.

— Dignidade de moradia é um dos principais pilares para uma vida de prosperidade e saúde, e o Porta de Entrada tem atuado como um instrumento facilitador, desburocratizando o acesso ao tão sonhado lar e ratificando sua importância social — menciona o diretor Comercial da Vasco Construtora, Ricardo Prada.

Um esforço coletivo

O Sinduscon-RS tem defendido a habitação de interesse social como um caminho para acabar com o déficit de lares no Rio Grande do Sul. O presidente da instituição, Claudio Teitelbaum, fala mais sobre o cenário gaúcho e a importância dessas iniciativas.

Como o Sinduscon-RS avalia o impacto do programa Porta de Entrada no Rio Grande do Sul?

Representa uma resposta concreta e necessária ao déficit habitacional — hoje estimado em 258.275 moradias, de acordo com dados do IBGE de 2022 —, agravado pela tragédia das enchentes. Ao facilitar o acesso para famílias que perderam tudo, o programa resgata não apenas a estrutura física das residências, mas também a esperança e a dignidade dos gaúchos. Diante do desafio de reconstrução, manter e ampliar políticas públicas é uma ação estratégica — socialmente justa e economicamente inteligente. A construção civil está pronta para ser uma parceira ativa nesse esforço coletivo.

Como está o ritmo de contratações por meio do Porta de Entrada?

Após ajustes e melhorias operacionais, o ritmo das contratações vem acelerando. De janeiro a março, foram firmadas 1.433 contratações. Em 31 de maio, esse número já havia saltado para 3.700, dos 6 mil cheques liberados na primeira fase. Acreditamos que, até o final de julho, todas as contratações previstas nesta etapa estarão concluídas. Com isso, aguardamos com grande expectativa a liberação dos recursos da próxima fase.

O que é necessário para uma política habitacional eficaz?

Subsídios, financiamento facilitado e desburocratização são elementos essenciais para viabilizar empreendimentos destinados à população de baixa renda. Quando esses instrumentos operam de forma coordenada e contínua, os programas habitacionais tornam-se economicamente viáveis e conseguem alcançar sua finalidade social.

Qual é o papel da construção civil na política habitacional?

A construção civil é o motor da política habitacional. É o setor que viabiliza a entrega efetiva dos programas, gera empregos, movimenta a economia e transforma realidades. Juntos, setor público e iniciativa privada têm capacidade de ampliar o alcance da habitação social e promover inclusão. Investir em habitação de interesse social é investir em cidadania, dignidade e futuro.

