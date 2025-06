Selo Corsan de Qualidade: responsabilidade que gera reconhecimento

Shopping Praça Nova, de Santa Maria, recebe a distinção. Ariéli Ziegler / Divulgação

Desde 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) entende o acesso à água limpa e segura como um direito humano fundamental. Para reconhecer estabelecimentos que atuam em consonância com esse preceito, por meio do uso responsável desse recurso natural, com destinação adequada de esgoto e compromisso com práticas sustentáveis, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) passou a conceder, em maio, o Selo Corsan de Qualidade.

Empresas de diferentes regiões gaúchas já foram certificadas, como as cidades de Alegrete, Bento Gonçalves, Rio Grande e Santa Maria. Além do reconhecimento aos empreendimentos que adotam práticas sustentáveis, o selo também é uma forma de orientar o consumidor a priorizar locais que garantem a qualidade da água oferecida, promovendo saúde, segurança e respeito ao meio ambiente.

Até 2033, pontua o diretor de operações da Corsan, José João de Jesus da Fonseca, devem ser investidos R$ 15 bilhões na ampliação do esgotamento sanitário do RS. O prazo estabelecido faz parte do Marco Legal do Saneamento e, ao mesmo tempo, reitera o compromisso da Companhia em cuidar do meio ambiente e garantir água com qualidade para toda a população.

– Nós criamos esse selo para incentivar, principalmente, os estabelecimentos que recebem público, como escolas, tanto privadas quanto públicas, restaurantes e hotéis. Também contemplamos hospitais porque muitos deles têm acesso à rede coletora de esgoto e não fazem a adesão, continuam usando as velhas fossas – sublinha o diretor.

As empresas interessadas em receber a certificação podem contatar a Corsan, que encaminhará uma equipe para realizar a inspeção e verificar se o local está adequado às normas sustentáveis previstas. Caso o estabelecimento esteja apto, o Selo de Qualidade é concedido. Ainda em junho, serão contemplados estabelecimentos das cidades de Alegrete, Igrejinha e Passo Fundo. No começo de julho, estão previstas entregas a empreendimentos da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Leia Mais Expansão do saneamento básico eleva qualidade de vida dos gaúchos

Desafio para o saneamento

Fonseca acrescenta que o maior desafio enfrentado pela Corsan atualmente se refere à conscientização da população sobre a importância de efetuar a conexão das residências à rede coletora de esgoto. Até o momento, já foi investido mais de R$ 1 bilhão na ampliação do sistema de esgotamento. Entretanto, pelo menos 100 mil imóveis que já têm acesso à rede ainda não fizeram a conexão nos 317 municípios gaúchos atendidos pela Corsan.

– No ano passado, nós fizemos 200 quilômetros de redes de esgoto. Este ano, nós vamos fazer 800 e, ano que vem, a nossa previsão é executar 1,5 mil quilômetros de rede. Então, os dois desafios que nós temos agora é essa sensibilização sobre a importância de se conectar à rede e a execução das obras.

Até 2033, serão implantados 18 mil quilômetros de redes coletoras, construídas mais de 3,1 mil estações de bombeamento e 331 estações de tratamento de esgoto. Com isso, a expectativa é de que mais de 2,2 milhões de residências possam ser conectadas ao sistema. Além de todos os benefícios sociais e econômicos, a adesão dos moradores representa um impacto direto na natureza, com as mais de 84,4 mil piscinas olímpicas de esgoto que serão tratadas ao ano.

LEIA TAMBÉM Corsan faz mutirão neste sábado para cadastrar famílias na tarifa social

Milhões de análises todos os anos

O selo integra o Programa de Qualidade da Água Corsan, que evidencia o rigor da empresa no controle e monitoramento da água fornecida à população. A Companhia realiza mais de 500 coletas e análises em cada estação de tratamento todos os dias. As amostras também passam pelo Laboratório Central de Águas, localizado em Porto Alegre. São monitorados cerca de cem parâmetros exigidos pelas portarias de Potabilidade do Ministério da Saúde e de Agrotóxicos da Secretaria Estadual de Saúde. Somente em 2024, a Corsan realizou mais de 8,78 milhões de análises para monitorar a potabilidade da água.

A instalação de Pontos de Controle de Qualidade (PCQs) em áreas públicas de grande circulação nas regiões atendidas pela empresa reforçam o controle de qualidade. Conectados à rede de abastecimento, os PCQs servem como novos pontos de coleta de água enviada para análises laboratoriais periódicas da companhia. Desenvolvida pela controladora Aegea, a iniciativa conta, ainda, com veículos itinerantes que atuam como unidades móveis de coleta para o controle de qualidade da água e de esgoto em todo o Estado, ampliando seu alcance.