Lojas Renner S.A. completa 60 anos e projeta futuro mais sustentável e inovador 

O CEO da Lojas Renner S.A. Fabio Faccio, explica que a evolução constante da companhia é resultado de um trabalho colaborativo envolvendo colaboradores, clientes, acionistas e comunidade. Jeferson Bernardes / Divulgação

A Lojas Renner S.A. completou 60 anos dia 10 de junho com o olhar para mais sustentável e inovador em toda a sua cadeia de negócios, a empresa tem trazido experiências ainda mais encantadoras para os clientes e resultados consistentes para os acionistas.

Este é o caminho escolhido para seguir sua trajetória de crescimento, que iniciou em 1965 com seis lojas no Rio Grande do Sul, já chegou a mais de 680 em todo o país, no Uruguai e na Argentina, e seguirá avançando nos próximos anos nos ambientes físico e digital.

Somos a maior varejista de moda do Brasil e chegamos até aqui norteados por princípios e valores sólidos, pela paixão em encantar os clientes e pelo compromisso com a sustentabilidade e a inovação FABIO FACCIO CEO da Lojas Renner S.A

A vocação para inovar e avançar continuamente vem das raízes da companhia, ligadas ao Grupo A.J. Renner, constituído em 1912, em Porto Alegre, por Antônio Jacob Renner. Graças à visão empreendedora do fundador, responsável pelo lançamento de produtos icônicos como a capa Ideal, para proteger cavaleiros da chuva e do frio, a empresa abriu seu primeiro ponto de venda em 1922.

Em 1965, houve a constituição da Lojas Renner S.A., que se tornou uma empresa de capital aberto em 1967. A companhia sempre manteve uma forte preocupação com o bem-estar e as boas condições de trabalho dos colaboradores, o que a tornou uma das pioneiras nas práticas de responsabilidade social empresarial no Brasil.

Este foco centrado nas pessoas não ficou pelo caminho e segue como uma das fortalezas da Lojas Renner S.A., que conta com mais de 25 mil colaboradores engajados e capacitados em um ambiente que promove a diversidade, o bem-estar e o desenvolvimento pessoal e profissional.

São eles que, diariamente, encantam os mais de 20 milhões de clientes ativos de um ecossistema que, além da própria Renner, conta hoje com marcas como Youcom, de moda jovem, Ashua, para o público curve e & plus size, Camicado, especializada em casa e decoração, e Realize CFI, de soluções financeiras.

— Desde a nossa constituição temos evoluído constantemente graças a um trabalho colaborativo envolvendo nosso Time, consumidores, acionistas e comunidade. Somos a maior varejista de moda do Brasil e chegamos até aqui norteados por princípios e valores sólidos, pela paixão em encantar os clientes e pelo compromisso com a sustentabilidade e a inovação. Estamos prontos e convictos de nossa capacidade de seguirmos evoluindo nos próximos anos — diz o CEO da Lojas Renner S.A., Fabio Faccio.

Expansão e internacionalização

Depois do Rio Grande do Sul, a companhia avançou gradualmente pelo país, a começar por Santa Catarina e Paraná, a partir 1994, São Paulo e região Sudeste, em 1997, Centro-Oeste, em 1999, Nordeste, em 2006, e Norte, em 2007. Em 2014 cobriu todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal e, em 2017 e 2019, chegou ao Uruguai e à Argentina, respectivamente.

Para os próximos cinco anos, a companhia vê potencial para superar o marco de 950 lojas de todas as suas marcas, com foco especial em novas praças, onde a entrada das lojas físicas alavanca também as operações online nas respectivas regiões. Em 2025, está prevista a abertura de 25 a 35 novas unidades.

A expansão ao longo dos anos foi impulsionada também pela oferta de novos serviços como o Cartão Renner, lançando em 1973 em substituição ao antigo carnê de crediário. Em 2017 foi constituída a Realize CFI, hoje responsável pela gestão de todos os produtos financeiros da companhia, incluindo cartões de crédito private label e co-branded, crédito pessoal e seguros, com uma carteira superior a R$ 6 bilhões.

LEIA TAMBÉM Lojas Renner S.A. publica 15ª edição do seu Relatório Anual

Sustentabilidade

A Lojas Renner S.A. é também referência em moda responsável e agente de transformação do setor em que atua. Nesse sentido, busca oferecer produtos e serviços de menor impacto socioambiental e aproximar as pessoas deste tema para que elas façam escolhas cada vez mais conscientes.

A estratégia de sustentabilidade da empresa é orientada por ciclos de compromissos públicos. O primeiro (2018-2021) foi concluído com a superação de todas as suas metas, e o segundo conta com 12 novos objetivos a serem alcançados até 2030, desdobrados nos pilares: soluções climáticas, circulares e regenerativas; conexões que amplificam; e relações humanas e diversas. São eles que permitirão à companhia atingir a neutralidade climática (Net zero) em todas as suas operações até 2050, conforme meta aprovada em 2024 pela Science Based Targets Initiative (SBTi).

Parte importante desta evolução foi o pioneirismo da Lojas Renner S.A., entre todas as empresas do varejo brasileiro, ao lançar em 2021 a primeira loja do país construída e operada dentro dos princípios de circularidade para atingir a máxima ecoeficiência e redução dos impactos ambientais. Desde 2023, todas as unidades da marca Renner inauguradas ou reformadas já seguem este modelo.

Inovação e omnicanalidade

A inovação é outro pilar do crescimento da empresa, que já em 2005 deu um salto em termos de governança ao tornar-se a primeira Corporation do Brasil, com 100% das ações negociadas em bolsa e sem acionista controlador. A transformação encerrou o período em que, desde 1998, ela foi controlada pela americana J.C. Penney e deu início a um novo ciclo de crescimento.

Outro marco importante ocorreu em 2019 com a utilização cada vez mais intensa de novas tecnologias para oferecer aos clientes uma experiência de compra mais personalizada, mais conveniente e mais integrada entre canais físicos e digitais. Isto inclui, por exemplo, o uso de sistemas de análise massiva de dados, inteligência artificial (IA), automação e robotização desde o desenvolvimento de coleções por meio da captura de tendências em tempo real até o abastecimento das lojas, o atendimento ao e-commerce, a recomendação de produtos aos clientes e os serviços digitais oferecidos nos pontos de venda físicos.

— Recentemente, a companhia encerrou o ciclo de investimentos mais significativo da sua história, o que permitiu avançar para uma operação mais responsiva, precisa e ágil, potencializando nossas vantagens competitivas. Agora, em 2025, anunciamos uma nova estrutura organizacional, um movimento natural no processo de evolução da Lojas Renner S.A. Nosso objetivo é acelerar ganhos de eficiência, fortalecer nossa gestão e governança corporativa, além de assegurar um olhar mais integrado, garantindo um crescimento sustentável. Tudo isso com o cliente no centro das nossas decisões —, ressalta Faccio.