ESG na prática: Randoncorp transforma compromissos em resultados

Mais do que um compromisso, a sustentabilidade é o caminho que impulsiona a inovação e o crescimento das empresas. A Randoncorp – multinacional brasileira referência em soluções para mobilidade – encerrou 2024 com avanços concretos na agenda ESG, reforçando seu papel como protagonista na construção de um futuro mais responsável para o planeta, as pessoas e os negócios.

Ao longo do ano, a Randoncorp fortaleceu a atuação em inovação e no desenvolvimento de soluções sustentáveis para a mobilidade. Um dos destaques é que 44,4% das receitas da companhia já provêm de produtos lançados nos últimos cinco anos, refletindo o foco na transformação do portfólio e na criação de soluções mais eficientes e alinhadas às demandas ambientais e sociais.

– Nos últimos anos, temos aprimorado iniciativas que envolvem ESG com o objetivo de enfrentar os desafios globais dos negócios. Dentro dessa perspectiva, criamos o Comitê ESG como elemento central de um modelo transversal de governança. Ele é responsável por direcionar a estratégia e acompanhar a execução de projetos que fortalecem as práticas de sustentabilidade. O planejamento também orienta como aplicar os investimentos em projetos ambientais, sociais e de governança, promovendo nossa agenda de sustentabilidade e o cumprimento de compromissos públicos – ressalta o Chief People & Culture Officer (CPCO) da Randoncorp, Marcos Baptistucci.

Projetos que reforçam a estratégia ESG

Com definições claras, a Randoncorp implementa programas que impactam diretamente a rotina das empresas do grupo.

No pilar ambiental, por exemplo, a companhia avançou com ações consistentes de descarbonização e uso de energia limpa. A Caldeira Verde, que substitui o uso de gás natural por biomassa na Frasle Mobility, continua impactando positivamente a redução das emissões. Hoje, 65% da energia consumida pela Randoncorp vem de fontes renováveis, contribuindo diretamente para a meta de reduzir em 40% as emissões de gases de efeito estufa até 2030.

Outro avanço foi a consolidação da metodologia ISO 14067 para o cálculo da pegada de carbono, incorporada à estratégia de desenvolvimento de produtos da companhia. A análise do ciclo de vida já vem sendo aplicada a diferentes iniciativas, reforçando o compromisso em reduzir impactos desde a concepção.

Paralelamente, soluções como a AT4T (Autonomous Technology For Transportation), o sistema e-Sys da Suspensys e os compósitos da Composs demonstram como a inovação tecnológica tem contribuído para uma mobilidade mais eficiente e com menor impacto ambiental.

No campo social, por sua vez, a Randoncorp reforçou o compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde atua. Em resposta à tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul em 2024, a companhia mobilizou recursos, pessoas e parcerias para apoiar a reconstrução das regiões impactadas e fortalecer a resiliência das populações locais.

O cuidado com as pessoas também segue como uma das prioridades. Programas voltados à diversidade, inclusão e segurança foram ampliados, com destaque para a Jornada Delas, que contribuiu para que a companhia alcançasse 20% de mulheres em cargos de liderança, avançando na meta de dobrar o número em relação ao ano-base de 2020, que era de 11%.

Essas conquistas caminharam lado a lado com um desempenho operacional sólido. A Randoncorp registrou o maior EBITDA de sua história, bateu recorde de vendas, elevou sua classificação de crédito e finalizou 2024 com 73 patentes registradas – reflexo de um modelo de negócios inovador, responsável e voltado ao futuro.

Sustentabilidade como motor de transformação

Para a Randoncorp, cada iniciativa é um passo na construção do amanhã – um futuro no qual a tecnologia transforma, a sustentabilidade guia e as pessoas são protagonistas do impacto positivo.

– Acreditamos que nossas ações refletem não apenas localmente e nos ambientes onde estão nossos stakeholders, mas em todo o ecossistema brasileiro e mundial. A responsabilidade ambiental, a governança e o impacto social são mais do que práticas: são caminhos essenciais para um futuro mais consciente e inovador – finaliza Baptistucci.