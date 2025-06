Be8 tem na bioeconomia seu motor para o desenvolvimento sustentável

Be8 consolida um modelo de negócio que tem na inovação um grande aliado. Be8 / Divulgação

A transição para uma matriz energética limpa e renovável é hoje uma prioridade global. O mundo exige soluções que unam desenvolvimento econômico, inclusão social e responsabilidade ambiental. Neste contexto, o Brasil emerge como um dos protagonistas da chamada reindustrialização verde, e a Be8 assume posição de destaque como agente transformador da bioeconomia nacional.

Ao investir em tecnologia, inovação e sustentabilidade, a Be8 não apenas produz energia limpa: ela constrói um novo modelo industrial baseado no uso inteligente de recursos biológicos. Essa é a essência da bioeconomia, conceito que norteia todas as suas operações.

“Impulsionado pela importância da descarbonização do planeta, a bioeconomia é o motor potencial do crescimento de uma nova indústria baseada no desenvolvimento sustentável”, afirma Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8. “É o que chamamos de Economia Verde, na qual se posiciona a produção de etanol e biodiesel no Brasil, trazendo consigo avanços para a cadeia de agronegócio”.

Inovação e tecnologia para uma energia de baixo carbono

A produção de biodiesel é apenas uma das expressões desse ecossistema. Ele é feito a partir de fontes renováveis como óleos vegetais, gorduras animais e óleo de cozinha usado (UCO), contribuindo diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Na prática, contudo, a atuação da Be8 vai muito além. A companhia articula uma rede de iniciativas guiadas pelos princípios do ESG – sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança corporativa –, consolidando um modelo de negócio que tem na inovação um grande aliado. Esse compromisso, afinal, é um dos pilares estratégicos da Be8. A criação da Be8 Agro, em 2024, reforça essa postura. A unidade foi concebida para ampliar a busca por matérias-primas energéticas de alta eficiência e baixo impacto ambiental. Em parceria com a GDM Genética, a empresa desenvolveu as cultivares de trigo BS Etanol e BS Etanol 8, específicas para bioenergia.

Além disso, a Be8 firmou uma aliança com a Embrapa Trigo, focada em identificar novas variedades agrícolas adaptadas ao clima brasileiro. Os primeiros testes já estão em andamento no Rio Grande do Sul.

Outro marco importante na agenda de inovação é a colaboração com a Cemvita, empresa norte-americana especializada em biotecnologia. O projeto prevê a conversão de glicerina, subproduto da produção de biodiesel, em um novo bio-óleo de baixo carbono destinado ao mercado de combustível sustentável de aviação (SAF).

Economia circular com impacto social

A bioeconomia na qual a Be8 está inserida também se traduz em inclusão produtiva e geração de renda. Um exemplo é o Programa Be8 Ser Sustentável, que transforma óleo de cozinha usado em matéria-prima para biodiesel. Mais de 15 cooperativas de catadores no Rio Grande do Sul participam da iniciativa, com apoio de capacitações realizadas em parceria com o Sebrae-RS.

Além dos benefícios ambientais, o projeto promove a profissionalização dos cooperados e estimula a economia circular em comunidades locais. A Rotary Foundation também é parceira na expansão das ações.

Outro exemplo é a reciclagem de gordura animal, que representou 23,13% da matéria-prima da empresa em 2024, com destaque para os polos de Marialva (PR) e Passo Fundo (RS).

Agricultura familiar: inclusão e desenvolvimento regional

Dentro de sua estratégia de integração social, a Be8 participa ativamente da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) por meio do Selo Biocombustível Social. O projeto garante a inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva, beneficiando produtores com incentivos fiscais.

A companhia, que participa do programa há mais de uma década, já impactou mais de 16 mil famílias de forma direta e indireta. Em 2024, 43% da matéria-prima utilizada na produção de biodiesel veio de propriedades da agricultura familiar.

Outro destaque é o Programa Crédito de Fornecedor Sustentável Be8 (2SC Be8), que apenas no último ano beneficiou 95 fornecedores com o pagamento de 32.100 Créditos de Descarbonização (CBIOs) — um crescimento de 134% em relação ao ano anterior.

Reconhecimento internacional da liderança brasileira

O esforço da Be8 em consolidar uma cadeia sustentável e inovadora tem sido reconhecido internacionalmente. Em abril de 2025, a unidade de Passo Fundo tornou-se a primeira da América do Sul a obter a certificação CARB (California Air Resources Board) para produção de biodiesel com gordura animal, liberando a exportação para o exigente mercado da Califórnia.

Esse reconhecimento soma-se a outros marcos históricos, como a primeira exportação de biodiesel brasileiro para a União Europeia em 2013 e para os Estados Unidos em 2023, após a certificação pela Agência de Proteção Ambiental norte-americana (EPA).

Compromisso com o futuro do planeta

Na frente ambiental, a Be8 adota as melhores práticas nacionais e internacionais de conservação da biodiversidade. São mais de 24 hectares de áreas preservadas, com destaque para Passo Fundo (RS), com área de 2,3 hectares com plantio de mudas nativas e 11,88 hectares de Área de Preservação Permanente (APP).

O futuro da energia passa pela bioeconomia. E a Be8 segue liderando esse movimento, provando que é possível aliar inovação, impacto social e sustentabilidade ambiental em um único modelo de negócios.