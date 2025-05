Tradição italiana com afeto e união

A imigração italiana no Rio Grande do Sul celebra 150 anos em 2025 – com marco em 20 de maio, dia em que os primeiros imigrantes italianos chegaram a Nova Milano, atual Farroupilha. O auge do primeiro ciclo migratório ocorreu entre 1884 e 1894, quando 60 mil italianos desembarcaram no Brasil e contribuíram à formação do Estado.