Randoncorp amplia ações sustentáveis diante da crise climática

Iniciativas como Caldeira Verde, eixo elétrico, e-Sys integram portfólio. Alex Bastistel

Em 2024, o Brasil enfrentou um dos anos mais críticos em termos de eventos climáticos extremos. A seca recorde nos rios da Amazônia e as enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul evidenciaram os efeitos cada vez mais intensos dessas mudanças. Conforme estudo da Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, os eventos extremos no País aumentaram 460% entre 1991 e 2023, atingindo 92% dos municípios brasileiros.

Diante desse cenário alarmante, a adoção de práticas sustentáveis deixa de ser uma tendência para se tornar uma urgência. A Randoncorp – multinacional brasileira referência em soluções para mobilidade – tem se destacado por compreender essa realidade como um chamado à ação.

– Buscamos liderar a transição energética no setor de transportes, com foco em soluções que reduzam as emissões e tragam benefícios à saúde e aos ecossistemas. Acreditamos que a indústria pode, e deve, ser protagonista na construção de uma economia mais verde, promovendo inovação com responsabilidade. Para isso, trabalhamos no desenvolvimento de produtos e serviços como forma de contribuir para um mundo melhor e com a sustentabilidade tanto do nosso negócio quanto de nossos parceiros – salienta a gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Randoncorp, Luciane Sartori.

Na prática

Com investimentos em inovação verde, metas ambiciosas de descarbonização e iniciativas que integram sustentabilidade à estratégia de negócios, a Randoncorp se posiciona como referência na construção de um futuro mais resiliente e responsável.

Um dos marcos dessa trajetória é a Caldeira Verde, projeto estruturante que simboliza o engajamento da companhia com a descarbonização. Inaugurada no fim de 2024, a nova caldeira da Frasle Mobility, controlada pela Randoncorp, substituiu o uso de gás natural por biomassa na geração de vapor industrial.

Com investimento de R$ 17 milhões, a iniciativa reduz em cerca de 10 mil toneladas anuais a emissão de CO2 – o equivalente ao consumo de mais de 260 mil botijões de gás doméstico. Isso representa redução de 60% nas emissões da Frasle Mobility, contribuindo diretamente com a meta da Randoncorp de diminuir 40% das emissões de gases de efeito estufa até 2030.

Ainda na agenda ambiental, a Randoncorp se comprometeu a reutilizar 100% dos efluentes tratados e a zerar o envio de resíduos para aterros industriais. Após a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, a companhia também ampliou sua atuação em ações de apoio e resiliência climática, especialmente junto a comunidades impactadas por eventos extremos.

Já com o objetivo de reduzir emissões ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos, a Randoncorp iniciou, em 2022, o cálculo da pegada de carbono com base na metodologia da ISO 14067. Em 2024, internalizou esse processo com a criação de uma área dedicada, permitindo que a análise se torne contínua e aplicada desde a fase de concepção dos projetos.

O primeiro estudo, realizado com a sapata ferroviária da Frasle Mobility, apontou redução de 43% na pegada de carbono e aumento de 20% na durabilidade ao substituir resinas fenólicas por ligantes inorgânicos. Já os produtos fabricados com a tecnologia de compósitos da unidade Composs, como paralamas, apresentaram 16% de redução nas emissões de CO2 em comparação com itens de aço. Outro estudo recente, focado na plataforma modular da Randon, marca da vertical Montadora, mostrou redução de 70% no uso de solda, tornando o implemento uma tonelada mais leve e diminuindo as emissões em 10%.

A descarbonização também está presente no desenvolvimento de novos produtos. O sistema e-Sys, lançado pela Suspensys, empresa da vertical Autopeças, é um eixo auxiliar elétrico capaz de reduzir em até 25% o consumo de combustível em carretas. Inspirado na tecnologia KERS, da Fórmula 1, o sistema recupera energia cinética durante frenagens e descidas, contribuindo para uma mobilidade mais eficiente, segura e limpa.

Outra iniciativa em andamento é o semirreboque Randon Solar, equipado com painéis fotovoltaicos que alimentam um sistema de refrigeração. A solução pode economizar até 1,8 mil litros de diesel por ano e evitar a emissão de 6 toneladas de carbono.

Futuro em jogo

Para a Randoncorp, o futuro é construído com tecnologias que movem, com alianças que transformam e com a escuta de quem vive os desafios ambientais. Desenvolver soluções voltadas à sustentabilidade é uma atitude que respeita o planeta e promove prosperidade.