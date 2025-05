Nostrali é referência no reconhecimento da cidadania italiana

Conquistar a cidadania italiana vai além de um direito legal para milhares de gaúchos: é um reencontro com sua própria história. Nesse contexto, empresas especializadas têm desempenhado um papel fundamental ao tornar o processo mais seguro e acessível, com apoio jurídico qualificado e acompanhamento em cada etapa.

A Nostrali se destaca como uma das principais referências nesse segmento. Em seu histórico, já auxiliou mais de 30 mil ítalo-descendentes no reconhecimento da cidadania italiana. É o caso da psicóloga Camila Fernanda Martinez, que realizou o sonho da dupla nacionalidade com o suporte da empresa.

– Decidi buscar a cidadania italiana porque, além de me reconectar com minha história familiar, queria abrir novas possibilidades para estudar e trabalhar na Itália. Era um sonho antigo e, finalmente, consegui realizá-lo. Desde o início, fui muito bem orientada pela Nostrali, sempre recebendo apoio até o reconhecimento oficial. Com a resposta positiva, outros membros da minha família também farão o processo com eles – comenta a cliente.

Mais do que um elo com o passado, a cidadania italiana abre portas para o futuro. O reconhecimento garante aos ítalo-descendentes os mesmos direitos de qualquer cidadão da União Europeia. Entre os principais benefícios estão o acesso gratuito a universidades europeias, a possibilidade de trabalhar em países do bloco com remuneração em euro, a emissão de um dos passaportes mais valorizados do mundo e a entrada sem visto em mais de 189 países.