Lojas Renner S.A. publica 15ª edição do seu Relatório Anual 

Meta "Net Zero" até 2025 é aprovada pela SBTI, fortalecendo a atuação ambiental da companhia.

A Lojas Renner S.A. consolidou, em 2024, mais um capítulo importante de sua trajetória em busca de uma moda cada vez mais responsável. E para dar visibilidade aos principais avanços conquistados em direção ao cumprimento dos Compromissos Públicos de Sustentabilidade para 2030, a companhia lançou, neste mês de maio, a 15ª edição do seu Relatório Anual, que pode ser consultado em seu site corporativo.

O documento é fruto de um trabalho colaborativo e transdisciplinar, reunindo cerca de 100 colaboradores que, ao longo do ano, gerenciam iniciativas, projetos, processos e indicadores que demonstram a geração de valor do negócio e os avanços da estratégia de sustentabilidade da varejista. Além disso, a publicação segue as melhores práticas globais de transparência, adotadas de maneira pioneira ao longo dos anos, que impulsionam evolução contínua da empresa.

Dentre os destaques trazidos pelo Relatório Anual, está o atingimento de 50,5% dos fornecedores de revenda de moda com alta performance em critérios socioambientais. Este avanço eleva o padrão de conformidade da cadeia produtiva, consolidando programas como o Rede Responsável e o Aceleração em Conformidade como instrumentos estratégicos para impulsionar o desempenho sustentável dos parceiros.

Outra evolução que marcou 2024 foi a aprovação, junto à SBTi, da meta de longo prazo para alcançar o patamar “Net Zero” de emissões de GEE até 2050, reafirmando o compromisso da Lojas Renner S.A. com ações concretas e baseadas em dados científicos para a redução de emissões. Além disso, como parte de seu compromisso com a economia circular, iniciou projetos em parceria com a sua cadeia, fortalecendo a base para uma transição climática mais eficiente e prática.

Com programas estruturados de aceleração profissional e iniciativas contínuas de diversidade e inclusão, a companhia ampliou a representatividade racial em posições de liderança, passando de 30,5% para 34,4%, e a participação feminina em posições de alta liderança, de 45% para 47,9%. Para o futuro, a meta é seguir avançando e alcançar 50% de negros na liderança e 55% de mulheres na alta liderança, até 2030. A Lojas Renner S.A. também atingiu a marca de 5,1% de pessoas com deficiência no quadro de colaboradores, firmando seu compromisso com a equidade de oportunidades.

Em 2024, a varejista também colocou seu propósito e seus valores a serviço das comunidades do Rio Grande do Sul. Articulando uma forte rede de apoio para enfrentar os desafios decorrentes das inundações, mobilizou mais de 700 voluntários e destinou R$ 6,9 milhões em ações emergenciais e programas de recuperação socioeconômica, beneficiando diretamente mais de 10 mil pessoas, entre colaboradores, comunidades e fornecedores.

Trajetória consistente

A sustentabilidade é um valor corporativo e integra os objetivos da Lojas Renner S.A. há mais de 10 anos. Referência no tema, a companhia conta com uma estratégia sólida, orientada por ciclos

de compromissos públicos, que se desdobram em ações concretas e efetivas, capazes de gerar mudanças não só na empresa, mas em todo o setor têxtil.