Farroupilha celebra 150 anos da imigração italiana

Em 2025, se comemoram os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Em 20 de maio de 1875, chegaram a Nova Milano – atual distrito do município de Farroupilha – as primeiras famílias. O ciclo migratório inicial ocorreu entre 1875 e 1914, trazendo cerca de 84 mil pessoas, que deixaram a Lombardia, o Vêneto e o Tirol para fugir das tensões que culminaram na Primeira Guerra Mundial e buscar oportunidades. O ápice da imigração, por sua vez, se deu entre 1884 e 1894, com a chegada de 60 mil italianos, que ajudaram a forjar o Estado.