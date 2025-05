Expansão do saneamento básico eleva qualidade de vida dos gaúchos

A Corsan iniciou o maior plano de investimentos e obras de sua história. Desde que assumiu a gestão da companhia, em julho de 2023, a Aegea elevou em 41% a cobertura de esgotamento sanitário da área atendida no Estado. Até 2033, a expectativa é aumentar para 90% o índice médio de acesso da população à rede coletora e de tratamento de esgoto, como prevê o Marco Legal do Saneamento – atualmente, esse índice é de 24%.

A diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi, conta que a universalização do saneamento é o grande eixo de investimento da Aegea para o RS. O cronograma do projeto segue uma série de parâmetros como questões técnicas, compromissos contratuais com os municípios, status de projetos e licenças, potencial de maior ganho ambiental e logística.

No primeiro momento, a Corsan reavaliou os projetos em desenvolvimento para, então, iniciar novos estudos. Com os levantamentos concluídos em toda a área de atendimento, a equipe focou nos locais em que conseguiu acelerar ganhos ambientais.

Também foram priorizados os lugares em que havia estações de tratamento com capacidade ociosa, que suportavam atender mais domicílios, e aqueles com obras já projetadas e licenciadas. Em paralelo, a empresa desenvolveu projetos de engenharia otimizados para melhorar a velocidade de implantação, por meio de padronização e industrialização, fomentando, também, o mercado de construção civil.

“Te liga”

O projeto de saneamento da Corsan tem capacidade de elevar o nível de desenvolvimento do Estado, mas a companhia entende que essa é uma construção de toda a sociedade. Para reforçar junto à população a importância e os benefícios do tratamento de esgoto para todos, incentivando a conexão das residências à rede coletora, foi lançada a campanha “Te Liga, Meu Rio Grande”.

– As intervenções poderão causar alguns transtornos temporários que serão revertidos em benefícios permanentes. Ao avançarmos com esse propósito, garantimos melhorias significativas na saúde, no desenvolvimento sustentável das cidades e na preservação do meio ambiente às futuras gerações – enaltece.