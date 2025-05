Casa Valduga mantém tradição italiana e legado familiar

Casa Valduga acumula mais de 1.200 prêmios nacionais e internacionais. Alba Arte

Fundada em 1973, a Casa Valduga leva ao mundo o legado e as tradições dos imigrantes italianos que desembarcaram no Rio Grande do Sul há 150 anos. Com mais de 1.200 prêmios nacionais e internacionais, a vinícola é reconhecida como uma das melhores do planeta – em 2024, tornou-se a primeira brasileira a integrar o top 100 do ranking global World’s Best Vineyards.

– O início da nossa jornada começou muito antes da criação da marca, quando imigrantes italianos da família Valduga desembarcaram no porto de Porto Alegre, e seguiram para a Colônia Dona Isabel, que hoje é o município de Bento Gonçalves. A partir daí, começaram a trabalhar no campo, passando a tradição das atividades agrícolas de geração para geração. Inicialmente, nossas uvas eram produzidas e vendidas para vinícolas. Com o tempo, a alta qualificação das frutas despertou na família o desejo de criar seus próprios vinhos – conta o enólogo e persona da Casa Valduga, Eduardo Valduga.

Para o especialista, a administração que mantém o legado familiar é um ponto importante que colabora diretamente para o sucesso da empresa. Isso porque há uma preocupação em inovar e crescer cada vez mais, mas sem deixar de lado os principais valores que moldaram o negócio ao longo dos anos – como o cuidado diferenciado com todos os processos de produção e a preocupação com a valorização dos colaboradores.

É por conta de fatores como esses que a marca segue produzindo algumas das bebidas mais conceituadas do País. Entre as conquistas recentes, destaca-se a do espumante Maria Valduga Nature, eleito como o melhor do Brasil pelo Guia Descorchados 2025. Com um blend de 80% Chardonnay e 20% Pinot Noir, o rótulo obteve 95 pontos, uma das notas mais altas da edição. A publicação também reconheceu Eduardo Valduga como enólogo do ano, reforçando a excelência do grupo no cenário vitivinícola internacional.

É importante destacar também a importância da Casa Valduga para a popularização do enoturismo no Brasil. A marca foi pioneira e começou a investir no segmento durante a década de 1990, consolidando o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, como um dos destinos favoritos dos apreciadores de vinhos.