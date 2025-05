PM Logística completa três décadas de experiência em comércio internacional

Sede da PM Logística em Uruguaiana. PM Logística / Divulgação

Fundada em 1994, em Uruguaiana, a PM Logística é uma empresa familiar com visão global. Com 30 anos de experiência, gerencia importações, exportações representações de transporte, fretes internacionais e nacionais em pontos estratégicos de todo o Brasil.

– No início, operávamos com frutas e legumes, até que o passar do tempo mostrou a necessidade de abranger outras frentes. Em 1997, entramos no segmento automobilístico, prática que nos fez buscar outros nichos de mercado. Hoje, a empresa atua com uma grande variedade de mercadorias – conta o fundador e CEO, Paulo Maia.

Giovane Oliveira (diretor), Paulo Maia (CEO) e Andrea Oliveira (diretora). PM Logística / Divulgação

Em entrevista, o diretor da PM Logística, Giovane de Oliveira, comenta mais sobre a tradição e o compromisso do negócio.

O que é a PM Logística e qual é a essência do negócio?

A empresa iniciou como uma comissária de despachos, inspirada pela visão e a paixão do fundador. Com os anos, foram agregados outros serviços de transporte internacional e inauguradas filiais estratégicas em São Borja (RS) – que otimizou a logística na fronteira com a Argentina –, nas proximidades do Porto de Itajaí (SC) – habilitando operações marítimas – e em Foz do Iguaçu (PR) – na região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai –, além de uma unidade comercial no Sudeste, em São Paulo – ampliando a expertise no cenário exterior. Hoje, somos uma empresa completa de logística internacional com mais de 300 mil operações realizadas.

Quais são os principais diferenciais da operação da empresa?

Agilidade, assertividade e equipe especializada para atender as operações de cada cliente, bem como a localização estratégica das unidades para melhor abrangência desse atendimento.

Hoje, como funciona a diversificação dos serviços da empresa?

Dentro das unidades da PM, possuímos setores específicos para cada dinâmica desenvolvida. O portfólio conta com uma gama completa de serviços para empresas que desejam exportar, importar, transportar e entregar soluções logísticas. São eles: importação e exportação, assessoria aduaneira, frete nacional e internacional (rodoviário, aéreo e marítimo), serviços portuários e regimes especiais.

Como as parcerias firmadas pela PM conectam a empresa com o Brasil e o mundo?

Hoje, a empresa possui abrangência nacional e está presente em todos os portos, aeroportos e portos secos do Brasil. Atuamos também com parceiros comerciais desenvolvidos nos países de destino das cargas, onde é possível entregar uma operação completa aos clientes.

Por que a abertura da sede própria, em 2024, é um grande marco para a empresa?

É a concretização de um dos sonhos dos fundadores. Após 30 anos de trabalho, eles concretizaram a sede própria da matriz da PM Logística em Uruguaiana, com estrutura para expansão e centralização dos serviços oferecidos. Mais do que isso, ela proporciona a entrega de maior bem-estar para colaboradores e clientes, pois dispõe de uma estrutura pensada especialmente para desenvolver as principais atividades da empresa.

Quais são as expectativas e os projetos para o futuro?