Instituto Melnick nasce para fomentar desenvolvimento de cidades e comunidades

Instituto Melnick quer construir legado sustentável para futuras gerações. Melnick / Divulgação

Ter olhar dedicado e contribuir genuinamente para o desenvolvimento de sua região traduz muito dos valores de um negócio. Com 55 anos de atuação, a Melnick Construtora tem um histórico sólido de iniciativas voltadas à revitalização de espaços públicos. Agora, para estruturar ainda mais essas e outras ações, ampliando sua capacidade de transformação social, nasce o Instituto Melnick.

– Com a criação do Instituto Melnick, nossa atuação se dá de maneira mais robusta. Ele nos permite firmar parcerias com outras empresas, entidades e lideranças para multiplicar resultados e transformar ainda mais as cidades. Seu propósito é ser um facilitador de conexões, promovendo soluções urbanas eficientes e construindo um legado sustentável para as futuras gerações – explica a líder do Instituto Melnick, Camila Melnick.

Para a comunidade

O Instituto Melnick atua em três frentes. Uma delas são espaços urbanos, em que um dos projetos é a revitalização de praças, por exemplo, começou pelo bairro Bela Vista e, hoje, já soma oito praças e um parque adotados. Em expansão para outras regiões, essa frente também contempla a criação de pet places, playgrounds modernos, áreas dedicadas à terceira idade e pistas de caminhada pavimentadas, bem como Wi-Fi gratuito, banheiros e espaços acessíveis e inclusivos.

– Acreditamos que uma praça cheia é uma praça segura. Essas melhorias incentivarão o uso dos espaços públicos, promovendo saúde mental, interação social, acessibilidade, inclusão e bem-estar para os gaúchos – afirma Camila.

A segunda frente está voltada à democratização da arte e da cultura urbana. Porto Alegre tem forte vocação artística, com museus, galerias e exposições de renome. Por isso, o Instituto Melnick deseja levar esse ecossistema para as ruas, democratizando essa arte e inspirando a valorização dos locais públicos.

Já o terceiro pilar está relacionado ao impacto social e ao desenvolvimento de comunidades. Uma das iniciativas nesse sentido é o Favela 3D Bairro Costaneira, na cidade de Eldorado do Sul, em parceria com a ONG Gerando Falcões, a empresa Gerdau e outras empresas parceiras. A região, onde vivem mais de 500 famílias, está passando por mudanças nos pontos de moradia e urbanismo, infraestrutura (saneamento básico, energia elétrica, pavimentação e sistema de drenagem), mobilidade e regularização fundiária. O Instituto Melnick, além de investidor, é um dos idealizadores do projeto.

– O projeto também é um grande aprendizado para escalarmos as ações e ampliarmos o alcance. Buscamos expandir e replicar esse modelo de impacto social em outras comunidades que necessitam de infraestrutura e dignidade – diz a líder.

Impacto duradouro

O compromisso da Melnick com a transformação da cidade se traduz há mais de 20 anos, quando o movimento I Love POA foi criado. Instalado em vários pontos, o letreiro se tornou um ícone na Capital Gaúcha e representa dezenas de iniciativas de melhoria dos espaços urbanos.

Outros marcos foram a recuperação de mais de 10km de ciclovias, do calçadão e dos canteiros centrais da orla de Ipanema; e a revitalização completa do Viveiro Municipal com +2,5 mil hectares de área verde. Em momentos críticos, como a pandemia de Covid-19 e as enchentes no Estado, a empresa também mobilizou mutirões e ações de apoio à comunidade.