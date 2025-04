Instituto Lojas Renner reforça apoio a comunidades atingidas pelas enchentes

Ações incluem workshops e mentorias de aceleração de carreira para jovens, além de feiras de profissões. Lojas Renner / Divulgação

O Instituto Lojas Renner (ILR), pilar social da Lojas Renner S.A., está lançando a edição 2025 de seu Programa de Voluntariado. Focado no desenvolvimento profissional de mulheres, a estratégia desenvolvida para este ano vai priorizar a capacitação e o aumento da empregabilidade feminina, além do reforço da conexão com as comunidades que mais sofreram com as inundações ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024. Ano passado, cerca de 30% do quadro de colaboradores da sede administrativa da varejista atuou em ações emergenciais de apoio às regiões atingidas pelas enchentes, um engajamento recorde.

O programa foi lançado na segunda-feira (28/4) e inclui como ações principais: workshops e mentorias de aceleração de carreiras para jovens, mutirões de reforma de organizações sociais, feira de profissões, campanhas de agasalho e Natal e visitas guiadas a lojas da varejista por organizações sociais.

A previsão é que mais de 2 mil pessoas serão beneficiadas pelas ações, que iniciam em maio com workshops onde os voluntários vão compartilhar suas trajetórias profissionais e apresentar as principais atividades desenvolvidas na sede administrativa da companhia, em Porto Alegre. Também serão promovidas atividades práticas e interativas que ajudarão os participantes a compreender a importância do trabalho em equipe, da organização e do planejamento no ambiente corporativo.

Nas mentorias para aceleração de carreiras, jovens terão a oportunidade de se conectar com os profissionais da varejista para ampliar seus conhecimentos sobre as demandas do mercado de trabalho e se preparar para futuras oportunidades. Já nos mutirões de reforma eles participarão da revitalização de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) parceira do ILR e de workshops voltados ao aumento da empregabilidade e ao desenvolvimento de carreiras.

Além disto, a feira de profissões vai estimular o aprendizado com atividades interativas e histórias inspiradoras dos voluntários que apresentarão suas respectivas áreas de atuação e darão orientações para o crescimento em cada uma delas. Também haverá tours guiados nas lojas e na sede administrativa, com explicações sobre as diferentes áreas de negócios da Lojas Renner S.A., as principais atividades realizadas em cada tipo de operação e o compartilhamento de trajetórias profissionais.

Investimentos na recuperação do Estado - Desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, os investimentos da varejista somam cerca de R$ 50 milhões no apoio a mais de 500 mil pessoas e em iniciativas voltadas à recuperação da economia do Estado.