20 anos da Be8: uma trajetória de inovação, sustentabilidade e governança

Emissões totais de Gases de Efeito Estufa (GEE) da empresa foram reduzidas em 10,7%, resultado que superou a meta projetada para o ano de 2024. Scheila Duarte / Divulgação

Mais do que seguir uma agenda de desenvolvimento sustentável alinhada com o mercado global, ter atenção às práticas de ESG é uma forma de manter o foco no que faz a diferença nos negócios. O conceito integra governança corporativa, atenção social e cuidados com o meio ambiente, ou seja, tudo o que está contido na missão estratégica da Be8. Reflexo disso, a empresa chega aos 20 anos de atuação apresentando o melhor resultado financeiro da história e com novidades.

Os números e novidades constam no Relato Integrado 2024, que segue as diretrizes do Integrated Reporting Framework, as normas da Global Reporting Initiative (GRI) e do Sustainability Accounting Standards Board (SASB). O documento traz todos os detalhes sobre os desempenhos operacional e financeiro no período, além dos principais avanços da empresa nos pilares de preservação do meio ambiente, desenvolvimento social e boas práticas de governança.

Com sede em Passo Fundo e escritórios em São Paulo (SP), Cuiabá (MT), Genebra (Suíça) e Dubai (Emirados Árabes Unidos), a Be8 deu início à produção do Be8 BeVant®, um biocombustível desenvolvido e patenteado pela empresa. O produto foi criado para ajudar empresas a atingirem suas metas de descarbonização em curto prazo, já que pode ser utilizado puro em motores movidos a diesel convencional. Em veículos, ele reduz em mais de 90% as emissões de gases de efeito estufa, se comparado ao diesel S10.

– O ano foi muito positivo para a Be8, com avanços expressivos em diversas áreas. Mesmo em um cenário desafiador, pudemos apurar os melhores resultados financeiros e mantivemos a liderança no mercado brasileiro, com a produção de mais de 900 milhões de litros de biodiesel – destaca o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella.

Além disso, ele ressalta o forte investimento em setores como capital humano e projetos estratégicos. Tudo para continuar crescendo de forma consistente e sustentável, em todos os sentidos.

Resultado financeiro

O percentual obrigatório de mistura de biodiesel ao diesel convencional, que chegou a 14% em 2024, foi um dos propulsores para aumentar a demanda pelos produtos da Be8. Com isso, a empresa teve receita líquida de R$ 7,3 bilhões no ano passado. O EBITDA teve alta de 74%, com R$ 599,3 milhões – recorde histórico da empresa.

Além disso, foi realizada a primeira operação de crédito no mercado de capitais, com a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no montante de R$ 200 milhões, em duas séries, com prazos de cinco e sete anos. A operação serviu para financiar a compra de matérias-primas para a produção de biodiesel.

Sustentabilidade

Quando se fala de ESG, as pautas andam juntas. Tendo como referência o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima – estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, a Be8 tem como meta ser carbono neutro nos escopos 1 e 2 até 2030. O primeiro refere-se às emissões diretas da empresa, enquanto o segundo representa as emissões indiretas de energia comprada.

Neste sentido, as emissões totais de Gases de Efeito Estufa (GEE) foram reduzidas em 10,7%, resultado que superou a meta projetada para o ano de 2024. A utilização do próprio Be8 BeVant® em equipamentos móveis na unidade de Passo Fundo, a partir de dezembro, impactou positivamente as emissões de escopo 1, devido à redução do uso de óleo diesel.

Enquanto isso, a empresa implementou sistemas de geoprocessamento para garantir a rastreabilidade da soja desde sua origem, a fim de garantir que nenhum hectare de floresta tenha sido desmatado para a produção, protegendo também a biodiversidade. Já os avanços na compra de biomassa florestal permitiram que a rastreabilidade do cavaco, que era de 40%, chegasse à sua plenitude em 2024 – uma exigência que contribuiu para a conquista da certificação California Air Resources Board (CARB), em abril deste ano.

Fomento social

O Relato Integrado 2024 da Be8 mostrou também que 43% da matéria-prima utilizada na produção de biodiesel veio de propriedades rurais consideradas de agricultura familiar, segundo critérios do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e pelo Selo Biocombustível Social. A distinção foi criada em 2004 para fomentar a agricultura familiar e prevê que os fornecedores de biodiesel que adquirem um percentual mínimo de matéria-prima junto a agricultores familiares têm direito a benefícios fiscais. Nesse contexto, a Be8 já impactou, direta ou indiretamente, mais de 16 mil famílias nos últimos 10 anos.

Outro destaque fica por conta do Programa Crédito de Fornecedor Sustentável Be8 (2SC Be8), em que 95 fornecedores de gordura animal, óleo de cozinha usado e grãos de soja foram beneficiados com o pagamento de 32,1 mil Créditos de Descarbonização (CBIOs), um aumento de 134% em relação a 2023. A iniciativa está alinhada com os princípios do ESG e contribui para a construção de uma cadeia sustentável, alinhada às demandas dos mercados nacional e internacional.

Futuro

Com a sanção da chamada Lei do Combustível do Futuro no Brasil, no ano passado, outras possibilidades se abrem no horizonte da Be8. Soma-se a isso o fato de a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ter autorizado a comercialização de óleo combustível marítimo com 24% de biodiesel.

– Com a implementação dessa lei, que criou um cronograma de aumentos escalonados da mistura de biodiesel até 20% em 2030, a Be8 ganha maior previsibilidade para investir em suas operações e atender o mercado nacional – projeta Battistella.