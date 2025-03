Be8 cria índice que mede impacto dos biocombustíveis

Ferramenta calcula vantagens financeiras do uso de biocombustíveis. Reprodução / Shutterstock

Biomassa é matéria orgânica, de origem vegetal ou animal, que pode ser utilizada como fonte de energia e convertida em biocombustíveis. O Brasil é uma referência global em uso de soja, cana de açúcar, milho, gorduras animais e óleo de cozinha usado para produção de etanol e biodiesel. Além de substituir combustíveis de origem fóssil como gasolina e diesel e apoiar a despoluição do planeta, faltava mostrar que o uso dos biocombustíveis também é mais vantajoso do ponto de vista econômico. A fim de quantificar o quanto ser ambientalmente responsável é também uma opção financeiramente melhor, a fabricante de biocombustíveis Be8 desenvolveu o Fator Econômico e Ambiental (FEA).

Apresentada pela empresa durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a novidade analisa o impacto financeiro para uma empresa e para a economia do país ao adotar o biocombustível no lugar do diesel, por exemplo. O FEA integra dados, analisa e quantifica, simultaneamente, informações financeiras e a redução de emissões de CO2, por exemplo, em relação aos custos e danos causados ao planeta pelos combustíveis fósseis – notadamente, gasolina e diesel.

Desenvolvido ao longo de dois anos em parceria com a assessoria da Consultoria Accenture, o FEA poderá ser replicado, futuramente, para outros setores. Auxiliará, ainda, na definição de políticas públicas para direcionar programas e incentivos a segmentos que melhor podem colaborar, por exemplo, com as metas de redução de emissões de dióxido de carbono (CO2). Sem contar o apoio, com base em indicadores, para decisões estratégicas em programas e metas ligadas ao ESG de uma organização.

– A ferramenta permite que tomadores de decisão, empresários e gestores públicos visualizem de maneira clara os resultados econômicos de suas estratégias sem negligenciar os efeitos no meio ambiente. Essa sinergia é crucial para um futuro mais equilibrado, onde crescimento econômico e sustentabilidade andem juntos – relata o presidente da Be8 e idealizador do FEA, Erasmo Carlos Battistella.

Mesmo grandes companhias que têm a certeza de que suas ações são ambientalmente corretas podem adotar o FEA para tangibilizar a stakeholders, investidores e consumidores o efeito da adoção dos biocombustíveis para redução de emissões de gases de efeito estufa.

Battistella avalia que, a partir de dados consistentes, as empresas passam a adotar mais soluções sustentáveis. Segundo ele, a decisão sobre o uso de biocombustíveis não pode se limitar a uma análise do custo do combustível no momento do consumo. É preciso incluir outras variáveis proposta no FEA que mostram como essa decisão afeta positivamente a economia e o meio ambiente, ao mesmo tempo.

Vale lembrar que os combustíveis fósseis contribuem de forma considerável para a poluição do planeta. Conforme dados divulgados pelo Projeto Carbono Global (GPC), durante a COP 29, no Azerbaijão, em novembro passado, as emissões atingiram níveis recordes em 2024. A projeção previa a chegada de 37,4 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, produzidas pelas queimas de gás, petróleo e carvão, em um aumento de 0,8%, na comparação com o ano anterior.

Saiba mais sobre o FEA

O Fator Econômico e Ambiental (FEA) é um indicador criado para demonstrar, de forma científica e quantitativa, os benefícios econômicos e ambientais dos biocombustíveis.

Desenvolvido pela Be8, com apoio da Accenture, propõe uma nova abordagem para avaliar combustíveis, considerando não apenas o custo no momento do consumo mas, ainda, sua contribuição para a economia e sustentabilidade.

Baseado em dados e metodologias científicas, o FEA compara diferentes tipos de combustíveis sob a ótica da transição energética.

Resultados práticos

O cálculo do FEA permitirá que empresas consultem dados para realizar planejamentos econômicos, financeiros e ambientais. Confira resultados:

- O biodiesel gera 4 vezes mais retorno para a economia brasileira do que o diesel fóssil, podendo chegar a 13,3 vezes mais quando fatores ambientais são considerados.

- O Be8 BeVant®, novo biocombustível da Be8, tem um FEA 15,5 vezes superior ao diesel.

- O HVO (Diesel Verde) apresenta um FEA 15,2 vezes melhor do que o diesel.

- O biodiesel reduz 92% das emissões de CO2 equivalente ao longo de todo o ciclo de vida do uso em comparação ao diesel fóssil.