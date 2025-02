Grupo Setup reforça a importância da segurança no Carnaval

Segurança no trânsito é um dos pilares do Grupo Setup para um Carnaval seguro.

Com a proximidade do Carnaval, o Grupo Setup reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade, incentivando práticas responsáveis durante os festejos. O objetivo é promover um ambiente mais seguro e sustentável para todos, com foco em três pilares essenciais: segurança no trânsito, preservação dos espaços e bem-estar geral.