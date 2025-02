Corsan desenvolve programa de jovem aprendiz voltado para o saneamento 

Débora e Giovanna, alunas do Instituto Pão dos Pobres no curso de Gestão Ambiental, já desenvolvem a prática no laboratório da Estação de Tratamento de Água, em Guaíba. Corsan / Divulgação

De acordo com o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, realizado a partir dos dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), 54% das vagas previstas para jovens aprendizes nas empresas estão desocupadas no Brasil. São mais de 540 mil oportunidades que deveriam ser destinadas a eles, mas ainda não foram preenchidas.

Novas iniciativas voltadas para os jovens são fundamentais para reverter esse cenário e oferecer oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Como é o caso da Corsan que criou o programa “Aquarela – Formação de Aprendizes em Saneamento”.

A ação é conjunta com o Instituto Pão dos Pobres e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Ao todo, serão 24 meses de aprendizado teórico e prático, com aulas nas instituições parceiras e aplicação do conhecimento nas operações da Companhia.

Para muitos jovens, será a primeira oportunidade de desenvolver uma carreira técnica e, ao mesmo tempo, contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população. Com aulas iniciadas em novembro de 2024, são 42 alunos inscritos, com idades entre 17 e 23 anos, para atuar em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Segundo a diretora-presidente da Corsan e embaixadora do programa Aquarela, Samanta Takimi, foram desenvolvidos dois cursos para atender especialmente às necessidades do setor de saneamento. As qualificações oferecem formação técnica (teórica e prática) e preparam os alunos para enfrentar os desafios de um dos mercados que mais sofreram interferências de eventos climáticos.

Um dos cursos é o de Gestão Ambiental, oferecido pelo Instituto Pão dos Pobres, que capacita profissionais para atuar em um setor crucial para o desenvolvimento sustentável. Os estudantes aprenderão sobre como gerenciar e mitigar impactos ambientais, além de adquirir competências essenciais para lidar com questões que envolvem saneamento e preservação dos recursos naturais.

O curso de Eletromecânica, em parceria com o SENAI, forma especialistas na montagem, manutenção e criação de equipamentos eletromecânicos. As habilidades incluem a construção de quadros elétricos até o acionamento de motores, motobombas e disjuntores, áreas essenciais para a infraestrutura do saneamento.

Na visão da diretora-presidente da Corsan, a iniciativa representa um marco na história da Companhia, reforçando seu o papel, não apenas como provedora de serviços essenciais, mas também como protagonista na formação de profissionais que poderão transformar o futuro do saneamento e a qualidade de vida no Rio Grande do Sul.

– O saneamento é um pilar fundamental para o bem-estar social e para transformar vidas. Ao mesmo tempo, estamos fortalecendo a própria Corsan ao formar profissionais capacitados para os desafios que o saneamento enfrenta no Brasil – salienta.

A gerente de Recursos Humanos da Corsan, Joice Dalmas, informa que, além de adquirir uma formação técnica de alta qualidade, os jovens aprendizes recebem meio salário-mínimo, benefícios para transporte, seguro de vida e acompanhamento de carreira.

Ela enfatiza que o suporte demonstra o comprometimento da empresa em oferecer uma experiência educacional e “trampolim” para o desenvolvimento pessoal e profissional.

– Faz parte da nossa responsabilidade social e também dos nossos valores ligados ao crescimento sustentável – afirma.

Para Débora Oliveira dos Santos, 19 anos, aluna do Pão dos Pobres no curso de Gestão Ambiental, tanto a prática quanto a teoria se encaixam no modo como são ensinados. “Este projeto tem me surpreendido bastante. Nunca imaginei que tratar a água fosse tão difícil e complexo. É impressionante a dedicação dos profissionais para que a água chegue com toda a qualidade às casas das pessoas. Sou muito grata por fazer parte do Aprendiz Aquarela”, comemora.

Compromissos firmados

Ao prever a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, o Marco Legal do Saneamento Básico proporciona uma demanda de contratação para empresas privadas. Estas precisam empregar recursos humanos, tecnologia e investimentos robustos para atender à necessidade de entrega do setor.

Para isto, Samanta destaca que o programa Aquarela está alinhado à Lei do Jovem Aprendiz. A iniciativa não apenas garante a inserção legal e assegura esses jovens no mercado de trabalho, como reforça o compromisso da Corsan com a responsabilidade social, o desenvolvimento humano e a promoção da igualdade de oportunidades.