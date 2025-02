Capacitação, engajamento e evolução na carreira são focos da Lojas Renner S.A. 

A Lojas Renner S.A. investe em inovação também para o desenvolvimento e a capacitação dos seus colaboradores. Lojas Renner / Divulgação

Com operações em todos os estados brasileiros, no Uruguai e na Argentina, a Lojas Renner S.A. trabalha diariamente para superar as expectativas dos seus clientes com produtos e serviços inovadores e cada vez mais sustentáveis. Para isto, ela coloca seus mais de 24 mil colaboradores no centro da sua estratégia de moda responsável e oferece um ambiente de trabalho onde as pessoas sintam-se acolhidas e seguras, com inovação, diversidade, capacitação, benefícios e oportunidades para todos.

As ações de educação corporativa da companhia focam o engajamento, a preparação de sucessores e o aproveitamento interno para evolução na carreira. Elas incluem desenvolvimento profissional e oportunidades de mobilidade com mentorias, grupos de estudo e job rotation. É um modelo onde os próprios colaboradores podem optar por diferentes trajetórias de crescimento.

A varejista conta, por exemplo, com um programa de trainees para candidatos externos e internos que desenvolve lideranças identificadas com sua cultura. O foco é a formação de supervisores e gerentes de lojas, planners, buyers e designers de produto. Hoje, a mais alta liderança da companhia, Fabio Faccio, é egresso do programa.

Universidade Renner

Um dos principais instrumentos de capacitação é a Universidade Renner (UR), uma plataforma que há mais de 24 anos oferece jornadas de aprendizado dinâmicas e personalizadas e conta com comunidades e grupos de afinidade conforme perfis de interesse, históricos de acessos e gaps de competências. A UR funciona como uma rede social de desenvolvimento, com conteúdos multimídia de centenas de provedores - muitos deles produzidos pelos próprios colaboradores. Conta ainda com soluções de curadoria, mentorias e grupos de estudo e oferece mais de 300 trilhas de aprendizagem, experiências imersivas em 3D e Inteligência Artificial.

A Universidade Renner também é parte do Hub de Carreira e Desenvolvimento da varejista, que entrega soluções de capacitação, aceleração e mobilidade interna e apresenta os caminhos, ferramentas e oportunidades conforme as preferências de cada colaborador. O Hub conecta as oportunidades internas de vagas, mentoria e job rotation, às ações de desenvolvimento e aceleração da Universidade Renner, tudo com o apoio das ferramentas do Ciclo de Carreira (avaliações de competência e potencial, 360º, calibragens, feedback contínuo, entre outros). Além disso, a UR está em expansão e abriu aprendizagem para o público externo. Desde 2019, os fornecedores da companhia têm acesso à plataforma para aprendizado e desenvolvimento em temas estratégicos ao negócio e à cadeia.

Benefícios

Um amplo programa de benefícios qualifica ainda mais a jornada dos colaboradores da Lojas Renner S.A. Eles incluem desde vale-alimentação, refeição e plano de saúde, até atividades de bem-estar físico e emocional, horário e local de trabalho flexíveis, com opções de home office e híbrido, academia e cuidados com a saúde mental.

Diversidade

A estratégia de gestão de pessoas da companhia contempla ainda a evolução dos indicadores de diversidade e inclusão para assegurar oportunidades de pleno desenvolvimento pessoal e profissional a todos e de espelhar cada vez melhor a pluralidade da sociedade brasileira.