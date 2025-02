Be8 consolida presença no mercado nacional de biocombustíveis

Nova unidade em Nova Marilândia (MT): aquisição de novas plantas amplia capacidade de produção em diferentes regiões do Brasil. Be8 / Divulgação

Líder no mercado nacional, com mais de 900 milhões de litros de biodiesel comercializados por ano, a Be8 amplia sua presença em outras regiões com a recente aquisição de três unidade de produção de biodiesel da Biopar, ampliando em mais de 35% a sua capacidade.

– Estamos avançando dentro do nosso planejamento estratégico. Esta é mais uma etapa do plano de crescimento da Be8, que se estrutura como uma empresa com atuação nacional no setor de biocombustíveis, com capilaridade de produção e de aquisição de matéria-prima, fortalecendo a rede de distribuição em todas as regiões do Brasil – explica o vice-presidente de Operações da Be8, Leandro Zat.

As lideranças da Be8 se reuniram em janeiro, em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, para um momento de alinhamento estratégico e, neste encontro, integraram-se os gestores das novas unidades para compartilhar os objetivos e atuar em busca das metas para os próximos anos.

O vice-presidente de Operações da Be8, Leandro Zat, explica que a empresa busca geração de valor a partir de negócios sustentáveis que permitam reinventar o futuro. Be8 / Divulgação

Nos primeiros meses do ano a equipe comercial também realizou uma rodada de negócios nas regiões Norte e Nordeste, processo que culminou em um primeiro encontro de parceiros da Be8 Santo Antônio do Tauá, no Pará, realizado no início de fevereiro, para aproximar ainda mais a Be8 dos representantes locais da cadeia produtiva e comercial.

– Juntos, buscamos construir uma relação sólida e de longo prazo, gerando valor por meio de negócios sustentáveis que nos permitam reinventar o futuro, agora – observa Zat, ressaltando, ainda mais, a nossa expansão de mercado com práticas bem-sucedidas e inovadoras.

Além da expertise facilitar o processo de integração, permite que as particularidades culturais também sirvam de aprendizado. É assim com especificidades de práticas locais e utilização de matérias-primas que se destacam em cada região, por exemplo.

Padrões de sustentabilidade

- A Be8 estabelece nas novas unidades os mesmos padrões de sustentabilidade e de governança, além da excelente capacidade de inovação construída ao longo do tempo, que permitirão um atendimento completo à disposição de mais clientes em todo o Brasil – comemora Zat.

O vice-presidente de Operações ressalta que os mesmos compromissos que marcam a presença da empresa nas unidades do Paraná e do Rio Grande do Sul serão reconhecidos pelas novas comunidades que passam a receber a marca Be8. Enquanto isso, a organização mantém o olhar atento também aos frutos de uma presença de 20 anos nas cidades na região Sul.

A empresa está construindo uma nova fábrica de etanol e glúten em Passo Fundo e tem concretizadas algumas parcerias comerciais para o Be8 BeVant®, novo biocombustível desenvolvido pela engenharia da empresa e já patenteado, capaz de substituir em 100% o diesel. A Be8 também desenvolve projetos no Paraguai, para uma biorrefinaria para produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF, na sigla em inglês) e tem atuação com uma unidade na Suíça.