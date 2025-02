70 anos de história: Coral lança instituto e promove ação no RS

Instituto reforça o compromisso da Coral com a transformação social. MA Villa Real

Nos últimos 15 anos, comunidades do mundo inteiro foram transformadas e revitalizadas por meio de projetos do Movimento Tudo de Cor, criado pela Coral. Pertencente à multinacional holandesa AkzoNobel, uma das maiores fabricantes de tintas e revestimentos do mundo, a marca completou 70 anos e decidiu potencializar ainda mais seu impacto positivo na sociedade com o lançamento do Instituto Coral.

– O Instituto é a reafirmação do compromisso da Coral de transformar, por meio da cor, a vida das pessoas e o ambiente onde vivem. Na prática, vamos pintar com nossas cores as aspirações e histórias de comunidades e artes urbanas, bem como capacitar as pessoas. Também promoveremos a conservação da Mata Atlântica na nossa Reserva Coral Tangará e a educação ambiental das crianças que vivem em regiões nos arredores das fábricas – conta a diretora presidente do Instituto Coral, Flávia Takeuchi.

A primeira grande ação da entidade foi a Tudo de Cor Vila Farrapos, realizada em parceria com a Condor e voltada aos gaúchos da Vila Farrapos, em Porto Alegre. A área foi uma das mais afetadas pelas enchentes de 2024, já que a água acumulada demorou 60 dias para baixar e trouxe inúmeras perdas aos moradores.

– Tivemos diversos encontros com a comunidade para entender seu histórico, suas necessidades e suas aspirações. Escutamos muito que a marca d’água ainda estava presente dentro e fora das casas. Isso impedia que os moradores esquecessem a tragédia e toda a perda que tiveram. A partir daí, realizamos capacitações e as aspirações da população foram materializadas em artes inspiradoras. Além disso, estamos renovando a Associação de Moradores e vamos revitalizar uma praça da comunidade – explica Flávia.

Ao todo, o Tudo de Cor Vila Farrapos promoveu cinco encontros comunitários, capacitou 41 pessoas com técnicas de pintura e realizou dois mutirões com voluntários e moradores, que resultaram em mais de 130 habitações reformadas. Além de restaurar o visual dos imóveis, a ação renovou o senso de esperança e fomentou a resiliência no bairro.

– A colaboração dos pintores foi fundamental para esse processo. A cada mutirão de pintura, a comunidade ganhava mais confiança no projeto e se tornava mais participativa. Eles também ajudaram no preparo da superfície das casas e nas pinturas externas. Com isso, inspiraram e ensinaram os moradores a pintar suas casas internamente, apagando as marcas d’água – conta a diretora presidente do Instituto Coral.

A executiva reforça que a ação é o início de um longo trabalho que será realizado pelo Instituto Coral nos próximos meses e anos. A expectativa é de que a entidade siga promovendo iniciativas voltadas às transformações social e ambiental, mobilizando diversos parceiros que compartilham dos mesmos propósitos.