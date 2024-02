O temporal que ocorreu na noite do dia 16 de janeiro causou transtornos para muitos moradores de Porto Alegre e também de outras cidades do Estado. Os ventos fortes, que chegaram a 90 km por hora, e os cerca de 100mm de chuva afetaram a distribuição de energia em muitas regiões da cidade, o que gerou contratempos para quem estava chegando em casa ou saindo para o trabalho. Nessas horas, a prevenção é uma grande aliada, especialmente em condomínios com grande número de moradores. Profissionais como o síndico Márcio Ferreira, que atua em dois condomínios da Capital que contam com serviços de portaria remota da empresa Kravi, contaram com diferentes frentes para garantir a segurança e a comodidade dos moradores.