Uma cidade pequena, mas inovadora e pioneira em vários aspectos. Assim é Campo Bom, município da região metropolitana que completa, em 31 de janeiro, 65 anos de emancipação. E há muito para se comemorar. Primeira do Brasil a exportar calçados para o exterior, Campo Bom também se destacou por ter uma Feira Nacional do Calçado, iniciada em 1961 e que deu origem ao mais tradicional encontro do ramo calçadista brasileiro, a Fenac, hoje realizada em Novo Hamburgo. Estes são alguns dos motivos de orgulho dos moradores, segundo o prefeito, que viram o município ganhar ainda mais modernidade e infraestrutura nos últimos anos.