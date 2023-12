A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) vem realizando, em 2023, encontros com representantes municipais em todo o território do Estado. O último evento do ano ocorreu em Sapucaia do Sul, em 7 de dezembro, e contou com a participação de prefeitos, vice-prefeitos, secretários e técnicos de 41 localidades que compõem a Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), a Região Carbonífera (Asmurc) e o Vale do Caí (Amvarc).