Depois de dois anos de contas públicas em superávit, 2023 conta com uma previsão de déficit fiscal, segundo o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Segundo o estudo, o acúmulo dos primeiros oito meses deste ano sinalizaram um saldo negativo de R$ 79 bilhões.